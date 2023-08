i Autor: shutterstock

Wakacje 2023

W Tatrach znów zrobiło się fioletowo. Obłędne widoki na Hali Gąsienicowej to nie zasługa krokusów. Jak nazywa się roślina, która właśnie kwitnie w górach?

Widoki zapierające dech w piersiach to w Tatrach nic szczególnego i wielu tatromaniaków wie o tym doskonale. Jednak są takie momenty w roku, kiedy niektóre miejsca wyglądają najpiękniej. Wiosną w zachwyt wprawiają fioletowe dywany krokusów na Kalatówkach. Kiedy lato zmierza ku jesieni kolory od różu do fioletu pojawiają się na Hali Gąsienicowej. W tym roku wierzbówka kiprzyca zakwitła wcześniej i sprawia, że to aktualnie najpiękniejsze miejsce w Tatrach. Co to za roślina?