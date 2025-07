Warszawa ma mały sekret, który urzeknie nawet niedowiarków!

melt museum to nie przypadek – to prawdziwe odkrycie w czasach, gdy sztuczna inteligencja przestaje być fantastyką, a staje się codziennością. To pierwsze w Polsce i w tej części Europy multisensoryczne, immersyjne doświadczenie, które sprawia, że czujesz się trochę jak w filmie – tylko tym razem to ty jesteś głównym bohaterem.

Co sprawia, że to doświadczenie jest tak intensywne? Przez około 60 minut stajesz się częścią cyfrowego świata, gdzie decyzje wpływają na to, co widzisz. To nie jest zwiedzanie – to jest przeżycie, które zmienia sposób myślenia o sztuce, technologii i przyszłości.

Zadaj sobie pytanie – Warszawa jak wszyscy czy Warszawa jak jej mieszkańcy?

Oto prawda o turystyce w Warszawie:

Turyści robią to samo:

Starówka (piękna, ale mają ją w przewodnikach wszyscy)

Pałac Kultury (imponujący, ale fotografowało go już miliony ludzi)

Łazienki Królewskie (klasyczne, ale znajdziesz to w każdym blogu)

Ale co z miejscami, o których nie wie nikt?

Pomyśl o tym.

Twoi znajomi wrócą z klasycznymi zdjęciami z zabytków

Ty wrócisz z filmami, na których technologia tańczy i wydaje dźwięki

Oni pokażą zdjęcie z Kolumną Zygmunta

Ty pokażesz, jak sztuczna inteligencja maluje obraz na podstawie twoich ruchów

Oni będą opowiadać o historii

Ty będziesz opowiadać o przyszłości

To różnica między turystą a odkrywcą.

Melt Museum to sekret, który znają tylko ci, którzy naprawdę chcą odkryć Warszawę. Twoje zdjęcia będą jedyne w swoim rodzaju, bo instalacje reagują na ciebie inaczej za każdym razem – AI nigdy nie tworzy tego samego dwa razy.

Praktyczne informacje dla tych, którzy się już zdecydowali:

Lokalizacja: Plac Powstańców Warszawy 2a (centrum miasta, 5 minut od Pałacu Kultury)

Godziny: Wtorek-piątek 11-21, weekendy 10-21:30

Bilety: www.meltmuseum.com

Dla kogo: Dla wszystkich - solo, dla przyjaciół i rodzin z dziećmi.

Czy wracając z Warszawy, chcesz opowiadać: "Byłem w Warszawie, widziałem to samo co wszyscy"? Czy wolisz powiedzieć: "Doświadczyłem w Warszawie czegoś, czego nie ma NIGDZIE INDZIEJ w kraju".