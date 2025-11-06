Więcej lotów do Tajlandii. Zimą 2026 rekordowa liczba połączeń

Finnair znacząco zwiększa liczbę lotów do Tajlandii zimą 2026, oferując rekordowe 25 połączeń tygodniowo, w tym dodatkowe rejsy do Bangkoku.

Przewoźnik przywraca bezpośrednie loty do Krabi, popularnej nadmorskiej oazy, oferując alternatywę dla Phuket.

Sprawdź, jak te zmiany wpłyną na podróże z Polski i które linie lotnicze oferują połączenia z Tajlandią, mimo braku bezpośrednich rejsów!

Loty do Tajlandii. Finnair z rekordową liczbą połączeń zimą 2026

Linie lotnicze Finnair zaoferują w sezonie zimowym 2026 rekordową liczbę 25 lotów tygodniowo do Tajlandii. Narodowy przewoźnik Finlandii będzie obsługiwał do 18 lotów do Bangkoku tygodniowo, czyli o cztery rejsy więcej niż w bieżącym sezonie zimowym. Już teraz, z częstotliwością do trzech lotów dziennie Bangkok należy do ulubionych zimowych kierunków pasażerów fińskich linii lotniczych, a wprowadzenie dodatkowych połączeń ma na celu wsparcie klientów podróżujących w ramach trasy przez Helsinki.

Nowy codzienny nocny lot z Helsinek do Bangkoku został zaplanowany tak, aby przylot następował po południu, zapewniając pasażerom wygodne możliwości kontynuowania podróży lub rozpoczęcia wypoczynku jeszcze tego samego dnia. Natomiast rejs z Bangkoku będzie startował późnym wieczorem i lądował w Helsinkach wczesnym rankiem, umożliwiając pasażerom przesiadkę na pierwsze poranne loty i połączenia z rozległą europejską siecią linii Finnair, wśród której są także regularne połączenia z trzema Polskimi miastami – Warszawą, Krakowem i Gdańskiem.

W sezonie zimowym 2026 r. Finnair przywróci również bezpośrednie loty do Krabi w południowej Tajlandii, ostatni raz realizowane w sezonie 2019-2020. Pasażerowie będą mogli skorzystać z dwóch lotów tygodniowo - w poniedziałki i czwartki – które zabiorą ich bezpośrednio z Helsinek do nadmorskiej oazy. To popularne miejsce na zimowy wypoczynek znane jest z rajskich plaż, pięknych krajobrazów i różnorodnych atrakcji na świeżym powietrzu, takich jak wspinaczka skałkowa i spływy kajakowe.

- Tajlandia jest bez wątpienia jednym z najpopularniejszych kierunków Polaków do dalekich podróży zimowych. Wychodząc naprzeciw stale rosnącym potrzebom pasażerów, od przyszłego sezonu zimowego zaoferujemy aż trzy loty dziennie do Bangkoku, zapewniając tym samym pokaźne oferowanie, nawet według dotychczasowych europejskich standardów. Jednocześnie zapewnimy naszym pasażerom nowy kierunek. Krabi stanowi atrakcyjną alternatywę dla Phuket, która z pewnością będzie cieszyć się dużą popularnością wśród osób poszukujących spokojniejszych wakacji na plaży, – mówi Adam Marciniec, Regional Manager CEE & Global OTAs Partnerships, Finnair.

Oprócz Bangkoku i Krabi, Finnair w przyszłym sezonie zimowym będzie obsługiwał pięć lotów tygodniowo do Phuket.

Bezpośrednie loty do Tajlandii z Polski

Aktualnie nie ma bezpośrednich lotów z Polski do Tajlandii, jeśli weźmiemy pod uwagę stałą siatkę połączeń. Można skorzystać jednak z lotów czarterowych biur podróży, które oferują wycieczki do Bangkoku, np. Rainbow. W swojej ofercie loty do Tajlandii ma sporo linii lotniczych - Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Lufthansa, Air China, KLM, Finnair - jednak trzeba liczyć się z przesiadkami.