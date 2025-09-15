Winobranie we Włoszech, czy spacer po Górach Przeklętych? Oto propozycje na jesienne podróże po Europie

Urlop we wrześniu oznacza nie tylko przyjazne dla portfela oferty lotów, ale także dożynki, winobrania i malownicze wędrówki. Z raportu Kiwi.com wynika, że podróże poza szczytem sezonu letniego wzrosły o 20 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem, co świadczy o rosnącej popularności tańszych lotów, kameralnej atmosfery i lokalnych doświadczeń. Od festiwali wina na Cyprze po święta dożynek na południu Europy i jesienne wędrówki w Wielkiej Brytanii, wrzesień zapowiada się obiecująco dla podróżujących.

Dokąd polecieć we wrześniu? Najpopularniejsze kierunki i propozycje od ekspertów Kiwi.com

Malta, Cypr, Albania i Portugalia podbijają serca podróżnych, a poza nimi niezmiennie królują Włochy, Hiszpania i Grecja. Według Kiwi.com, podróżujący z Polski spędzą w tych miejscach średnio 6 dni, co daje mnóstwo czasu na relaks i eksplorowanie lokalnej tradycji.

Festiwale wina i dożynki w europejskim wydaniu

Cypr i Malta zyskały ogromną popularność wśród polskich turystów w tym roku, a temperatury we wrześniu oscylują tam wokół 27 stopni C. Na Cyprze, w górach Troodos, odbywają się festiwale wina, w tym słynny Festiwal w Limassol, upamiętniający 5000-letnią tradycję winiarstwa. Za podróż z Polski na Cypr zapłacimy od 274 zł, a na Maltę dostaniemy się już za 253 zł.Wrzesień to także czas winobrania w Portugali. Turyści mogą dołączyć do tradycyjnych „vindimas", degustować młode wina, a nawet ugniatać stopami winogrona. Lizbona i Porto tętnią życiem dzięki koncertom plenerowym, fado i lokalnym festynom.Na winobranie można wybrać się także do Włoch. Winnice w Toskanii i Piemoncie oferują przyłączenie się do pracy na winnicach. Natomiast Wenecja kusi historyczną paradą Łodzi Regata Storica. Najtańszym włoskim kierunkiem we wrześniu jest Mediolan. Lot kosztuje około 127 zł.

A może, zamiast włoskiego winobrania wybrać się na zbiory do Hiszpanii lub Francji? Uczestnictwo w wydarzeniach w tak klasycznych miejscach, jak La Rioja i Bordeaux to okazja do zdobycia praktycznych doświadczeń. Ponadto w Barcelonie można wciąć udział w festiwalu La Mercè z paradami, koncertami i pokazami fajerwerków. Francja zaś obchodzi Europejskie Dni Dziedzictwa w połowie września, otwierając dla zwiedzających pałace, zamki i zabytki, które nie zawsze są dostępne. Za lot do Alicante zapłacimy około 249 zł, a podróż do Paryża będzie kosztowała od 198 zł.

Górskie wędrówki i kolory jesieni

Wrzesień to także dobry czas na podróż do Albanii. Wędrówki po Górach Przeklętych i zwiedzanie Przełęczy Llogara to malownicze miejsca na jesienne wędrówki. Poza sezonem jest tam znacznie mniej turystów i bardziej intymna atmosfera. Najpopularniejsze riwiery, takie jak Ksamil, Himarë i Dhermi, oferują spokojne plażowanie. Jesienią do Tirany z Polski polecimy już od 238 zł.Warto też zwrócić uwagę na Anglię, Szkocję i Irlandię. Jesienią Wielka Brytania ma swój specyficzny urok dzięki kolorowym liściom, które tworzą niezwykłą aurę do malowniczych wędrówek. Ten trend, znany jako „leaf-peeping hikes”, podbija serca turystów.

Festiwale i rozrywka

Monachijski Oktoberfest rozpoczyna się w połowie września, przyciągając miliony turystów bawarskim piwem, tradycyjnym jedzeniem, muzyką i biesiadowaniem. Przy okazji warto odwiedzić także pobliski Legoland (Günzburg).

