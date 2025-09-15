To najkrótszy lot na świecie. Trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund i nie jest wymysłem bogacza latającego po bułki do pobliskiego marketu

2025-09-15 14:07

Najkrótszy lot na świecie trwa jedynie 90 sekund. To wersja optymalna, bo przy dobrym wietrze czas lotu skraca się do 50 sekund. Choć wydaje się to absurdalne, to nie jest to zachcianka milionera, któremu nie chce się pójść do sklepu po bułki, a regularne połączenie lotnicze między dwoma europejskimi wyspami.

Najkrótszy lot na świecie odbywa się między dwoma szkockimi wyspami

W Polsce najkrótszy lot samolotem trwa około 22 minut. Tyle czasu spędzimy w powietrzu na trasie Warszawa – Lublin. Choć wydaje się, że to niewiele to są trasy znacznie krótsze. W księdze rekordów Guinnessa zapisało się połączenie lotnicze między dwoma szkockimi wyspami.

Najkrótszy lot na świecie trwa 1,5 minuty

Najkrótszy lot na świecie łączy wyspy Papa Westray z Westray, które są częścią szkockiego archipelagu Orkadów. Regularne loty między wsypami odbywają się tu od 1967. Lotniska dzieli od siebie zaledwie 2,7 km, czas lotu to około 90 sekund, a jeśli wiatr wieje w odpowiednią stronę, maszyna może pokonać trasę w niecałą minutę. To najszybsze i najskuteczniejsze połączenie nie tylko dla turystów, ale przede wszystkim dla mieszkańców wysp. Dzięki niemu mają dostęp do edukacji, lekarzy i transport do pracy. Wyspę Westray zamieszkuje około 550 mieszkańców, na Papa Westray mieszka około 95 osób. Wszystkie loty z Papa Westray są obsługiwane przez brytyjskie linie Loganair. Na pokładzie samolotu zmieści się ośmiu pasażerów oraz pilot. Obowiązuje rozkład letni i zimowy, a bilet w obie strony kosztuje około 37 funtów (184 zł), mieszkańcy wysp mają zniżki.

Papa Westray z Westray, dlaczego warto polecieć najkrótszym lotem na świecie?

Jeśli już wybierzemy się na archipelag Orkadów w poszukiwaniu dzikiej przyrody, to warto odwiedzić każdą z dostępnych wysp. Raz, że mamy okazję polecieć najkrótszym lotem na świecie, dwa, że możemy podziwiać niesamowite klify i poznać lokalną kulturę. Westray to szósta co do wielkości wyspa Orkadów. Wokół Noup Head znajdują się klify, których widok zapiera dech w piersiach. To raj dla fanów obserwacji ptaków morskich. Żyją tu nurzyki, mewy trójpalczaste, alki, nurniki i maskonury. W głównej wsi — Pierowall, znajduje się muzeum historii i kultury, a także ruiny klasztoru. Jeszcze więcej atrakcji znajduje się na Papa Westray. To malutka, dziewiąta pod względem wielkości wyspa Orkadów z żyzną glebą i rezerwatem przyrody oraz muzeum ludowym i neolitycznym gospodarstwem rolnym. Knap of Howar jest prawdopodobnie najstarszym zachowanym kamiennym domem w północnej Europie.

