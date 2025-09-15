To najkrótszy lot na świecie. Trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund i nie jest wymysłem bogacza latającego po bułki do pobliskiego marketu

W Polsce najkrótszy lot samolotem trwa około 22 minut. Tyle czasu spędzimy w powietrzu na trasie Warszawa – Lublin. Choć wydaje się, że to niewiele to są trasy znacznie krótsze. W księdze rekordów Guinnessa zapisało się połączenie lotnicze między dwoma szkockimi wyspami.

Najkrótszy lot na świecie trwa 1,5 minuty

Najkrótszy lot na świecie łączy wyspy Papa Westray z Westray, które są częścią szkockiego archipelagu Orkadów. Regularne loty między wsypami odbywają się tu od 1967. Lotniska dzieli od siebie zaledwie 2,7 km, czas lotu to około 90 sekund, a jeśli wiatr wieje w odpowiednią stronę, maszyna może pokonać trasę w niecałą minutę. To najszybsze i najskuteczniejsze połączenie nie tylko dla turystów, ale przede wszystkim dla mieszkańców wysp. Dzięki niemu mają dostęp do edukacji, lekarzy i transport do pracy. Wyspę Westray zamieszkuje około 550 mieszkańców, na Papa Westray mieszka około 95 osób. Wszystkie loty z Papa Westray są obsługiwane przez brytyjskie linie Loganair. Na pokładzie samolotu zmieści się ośmiu pasażerów oraz pilot. Obowiązuje rozkład letni i zimowy, a bilet w obie strony kosztuje około 37 funtów (184 zł), mieszkańcy wysp mają zniżki.

Papa Westray z Westray, dlaczego warto polecieć najkrótszym lotem na świecie?

Jeśli już wybierzemy się na archipelag Orkadów w poszukiwaniu dzikiej przyrody, to warto odwiedzić każdą z dostępnych wysp. Raz, że mamy okazję polecieć najkrótszym lotem na świecie, dwa, że możemy podziwiać niesamowite klify i poznać lokalną kulturę. Westray to szósta co do wielkości wyspa Orkadów. Wokół Noup Head znajdują się klify, których widok zapiera dech w piersiach. To raj dla fanów obserwacji ptaków morskich. Żyją tu nurzyki, mewy trójpalczaste, alki, nurniki i maskonury. W głównej wsi — Pierowall, znajduje się muzeum historii i kultury, a także ruiny klasztoru. Jeszcze więcej atrakcji znajduje się na Papa Westray. To malutka, dziewiąta pod względem wielkości wyspa Orkadów z żyzną glebą i rezerwatem przyrody oraz muzeum ludowym i neolitycznym gospodarstwem rolnym. Knap of Howar jest prawdopodobnie najstarszym zachowanym kamiennym domem w północnej Europie.

