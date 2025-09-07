Gdzie lecieć w październiku i listopadzie? Tanie i atrakcyjne kierunki na jesienny urlop

Październik i listopad to dobry czas na urlop w ciepłych krajach, gdzie można uniknąć tłumów i skorzystać z niższych cen.

Turcja w październiku i listopadzie oferuje temperatury zbliżone do polskiego lata, idealne do zwiedzania i wypoczynku na plaży.

Cypr i Madera to kolejne propozycje z temperaturami około 22-26 stopni C, oferujące piękne krajobrazy i liczne atrakcje turystyczne.

Wyspy Kanaryjskie i Barcelona to alternatywy z temperaturami w zakresie 22-30 stopni C, umożliwiające korzystanie z plaż i zwiedzanie.

Malta w październiku i listopadzie ma temperaturę około 23 stopni C, co pozwala na kąpiele w morzu i spokojne zwiedzanie.

Kiedy jesień w Polsce pokazuje swoje najgorsze oblicze lub gdy letni urlop jest już odległym wspomnieniem i pora naładować akumulatory, to znak, że czas na kolejną podróż. Tym bardziej że w wielu miejscach temperatury na reszcie stają się do zniesienia, choć słońce wciąż grzeje i można się kąpać w morzu. Oto propozycja kilku miejsc na jesienny urlop.

Gdzie na wakacje w październiku i w listopadzie? Miejsca, w których jest ciepło, tanio i urokliwie

Okres od lipca do września to najgorętsze miesiące w Turcji. Za dnia temperatura powietrza rzadko kiedy spada poniżej 30 stopni Celsjusza. Dlatego, jeśli szukamy urlopu jesienią z przyjemnymi temperaturami, ale możliwością popływania w morzu i wylegiwania się na leżaku, październik lub listopad jest dobrym momentem na odwiedzenie tego kraju. Wtedy jest również taniej, biura podróży oferują liczne zniżki na wycieczki. Jesienią pogoda w Turcji przypomina polskie lato, tyle że bez deszczu. To także pogoda idealna do zwiedzania. W Antalyi znajduje się np. jedno z największych muzeów archeologicznych w Turcji. Jego zasoby obejmują blisko 5000 dzieł sztuki. W większości są to rzeźby przedstawiające rzymskich cesarzy oraz mitologiczne bóstwa. Jeśli nie Turcja to może Cypr? W listopadzie temperatury sięgają tam około 22 stopni C, a wyspa oferuje wiele atrakcji turystycznych, takich jak np. Skała Afrodyty, malownicze plaże i urokliwe miasteczka. W październiku jest jeszcze cieplej. Jesienią warto skoczyć także na Maderę. Portugalska wyspa wiecznej wiosny w październiku temperatura wynosi około 26 stopni C. W listopadzie wyspa ugości nas temperaturą wynoszącą około 20-22 stopni C. Madera słynie z pięknych krajobrazów, pysznego jedzenia, winnic i malowniczych szlaków turystycznych. To idealne miejsce na aktywny wypoczynek i relaks. O tej porze roku warto zwrócić także uwagę na Wyspy Kanaryjskie, takie jak Teneryfa, Gran Canaria czy Fuerteventura. Średnie temperatury w październiku wynoszą od 25 do 30 stopni C, w listopadzie około 22-25 stopni C. Możesz cieszyć się pięknymi plażami, wulkanicznymi krajobrazami oraz bogatą ofertą sportów wodnych. Październik i listopad to także dobry czas na wizytę w Barcelonie. Hiszpańskie miasto w sezonie oblężone przez turystów, jesienią jest bardziej przystępne, a temperatura wynosi około 22 stopni C. Stolica Katalonii przyciąga wyjątkową architekturą, klimatycznymi uliczkami i muzeami. Można zajadać się tapasami, spacerować po parkach i relaksować się na plaży. Nasza ostatnia propozycja miejsca na listopadowy urlop to Malta. W październiku i listopadzie temperatura oscyluje w okolicach 23 stopni C i wciąż można się kąpać w morzu. Nie ma tłumu turystów, łatwiej zwiedzać bez morderczych upałów, a ceny po sezonie są znacznie niższe.

ZOBACZ TEŻ: Madera jesienią. Kiedy jechać, by przeżyć niezapomniane chwile?