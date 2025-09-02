Rajska plaża na Malcie z rezerwacją miejsca za darmo. Dzięki temu Blue Lagoon może być jeszcze piękniejsza

Wygląda jak rajska plaża, ale nie trzeba się wysilać, by do niej dotrzeć. Blue Lagoon na Malcie od lat jest turystycznym hitem. Krystalicznie czysta woda w nierealnym wręcz odcieniu lazuru przyciąga tłumy turystów. By chronić przyrodę i zapewnić komfort gościom, wprowadzono limity wejść na plażę. Nowy system już zdaje egzamin.

  • Na popularnej maltańskiej Blue Lagoon wprowadzono limity wejść i darmowy system rezerwacji online, aby chronić przyrodę i zwiększyć komfort turystów.
  • System rezerwacji ogranicza liczbę turystów do 4 tys. dziennie i pozwala wybrać porę dnia (rano, popołudnie, wieczór) na pobyt.
  • Dzięki rezerwacjom udało się zmniejszyć tłok w godzinach szczytu, zwiększyć strefę kąpielową o 12% i poprawić czystość na plaży.
  • Wprowadzono dodatkowe środki ochrony, takie jak zwiększenie liczby ratowników, patroli policji, inspektorów środowiska oraz ulepszone oznakowanie i ścieżki.

Błękitna Laguna to cieśnina pomiędzy Comino a malutką wysepką Cominotto. Płytka, ciepła woda sprawia, że jest to idealne miejsce do pływania i snorkelingu. Widoczność pod wodą sięga nawet 30 metrów, co pozwala na obserwację bogatego życia morskiego. Można tu spotkać liczne gatunki ryb, a także rozgwiazdy i inne stworzenia morskie. Niestety, popularność Błękitnej Laguny nie jest obojętna na przyrodę. Tylko w ubiegłym roku w godzinach szczytu odwiedzało ją jednocześnie nawet 12 tys. osób. Cierpiała natura, ale i turyści. Nie da się przecież odpoczywać, gdy wokół ludzi tyle, że nie ma gdzie szpilki włożyć. Dlatego Maltańska Organizacja Turystyczna w tym roku wprowadziła ograniczenia i internetowy system rezerwacji. Podobne działania lata temu podjęła Hiszpania, kiedy San Juan de Gaztelugatxe w Kraju Basków „zagrało” w „Grze o Tron”. „Smocza Skała” z serialu w 2019 roku przyciągnęła na wsypę 6434 osób tylko jednego dnia. Z troski o zabytki, przyrodę i mieszkańców Baskowie wprowadzili internetową rezerwację, a w puli jest 3 tys. Darmowych wejściówek z wyznaczonymi godzinami zwiedzania. Efekt? Niesamowity komfort i możliwość delektowania się krajobrazem bez tłumów. Pierwsze raporty z Malty są podobne. Jak to działa w Blue Lagoon?

Blue Lagoon na Malcie. Bezpłatna rezerwacja miejsc

Nowy, bezpłatny internetowy system rezerwacji „Book. Protect. Enjoy” (https://blcomino.com/product/blue-lagoon/) ogranicza liczbę turystów do 4 tys. Ponadto można wybrać porę odpoczynku: rano, po południu lub wieczorem. Jak wynika z danych przekazanych przez Maltańską Organizację Turystyczną średnia liczba odwiedzających błękitną lagunę w lipcu i sierpniu wyniosła 1 979 osób. Dzięki rezerwacjom udało się rozładować ruch w dotychczasowych godzinach szczytu. Zwiększył się też komfort gości, a przy realizacji nowej strategii udało się również zwiększyć strefę kąpielową.

- Poprzez kontrolowanie liczby odwiedzających w godzinach szczytu i możliwość równomiernego rozłożenia ruchu, system rezerwacji pomaga chronić Błękitną Lagunę oraz zapewnia odwiedzającym komfort pobytu. Te usprawnienia potwierdzają skuteczność dotychczasowych działań oraz zaangażowanie Zespołu Blue Lagoon i naszych partnerów do kontynuowania obranej drogi. - powiedział Carlo Micallef, CEO Maltańskiej Organizacji Turystycznej komentując te wyniki.

Blue Lagoon na Malcie więcej miejsca do odpoczynku nad morzem

W ramach działań, które mają chronić wyspę, ale i zwiększyć komfort turystów, w maju tego roku powiększono strefę kąpielową Blue Lagoon o 12 proc., a także wyznaczono dodatkowe, bezpieczne miejsca do pływania. Zespół Blue Lagoon podwoił personel odpowiedzialny za utrzymanie czystości, a odpady są teraz wywożone częściej. Nowy kapitanat ściślej reguluje także ruch morski wokół Comino. Zwiększyła się także liczba ratowników i patroli policji oraz inspektorów środowiska. Nowe oznakowanie informuje turystów o zasadach obowiązujących na terenie Błękitnej Laguny, a ulepszone ścieżki mają zapewnić bezpieczniejszy dostęp do różnych punktów widokowych.

- Działania Zespołu Blue Lagoon podjęte tego lata to pierwszy konkretny etap na drodze do zrównoważonego zarządzania tym narodowym skarbem i obszarem Natura 2000. Dotychczasowe efekty są obiecujące – to ważny początek procesu prowadzącego do długoterminowej równowagi ekologicznej oraz poprawy komfortu odwiedzających - tłumaczy Ian Borg, Wicepremier oraz Minister Spraw Zagranicznych i Turystyki Malty, dodając: - Chcę jasno podkreślić: to dopiero początek. Będziemy nadal analizować dane i wyznaczać kolejne działania. Błękitna Laguna to bardzo mały obszar, co oznacza fizyczne ograniczenia dotyczące liczby osób, jakie może pomieścić, zwłaszcza na lądzie. Jej popularność sprawia, że w godzinach szczytu zawsze będzie tłoczno. Nie zniechęci nas to jednak - będziemy konsekwentnie dążyć do znalezienia złotego środka, łącząc ochronę środowiska z zapewnieniem odwiedzającym przyjemnych wrażeń turystycznych.

