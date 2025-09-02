Rajska plaża na Malcie z rezerwacją miejsca za darmo. Dzięki temu Blue Lagoon może być jeszcze piękniejsza

Na popularnej maltańskiej Blue Lagoon wprowadzono limity wejść i darmowy system rezerwacji online, aby chronić przyrodę i zwiększyć komfort turystów.

System rezerwacji ogranicza liczbę turystów do 4 tys. dziennie i pozwala wybrać porę dnia (rano, popołudnie, wieczór) na pobyt.

Dzięki rezerwacjom udało się zmniejszyć tłok w godzinach szczytu, zwiększyć strefę kąpielową o 12% i poprawić czystość na plaży.

Wprowadzono dodatkowe środki ochrony, takie jak zwiększenie liczby ratowników, patroli policji, inspektorów środowiska oraz ulepszone oznakowanie i ścieżki.

Błękitna Laguna to cieśnina pomiędzy Comino a malutką wysepką Cominotto. Płytka, ciepła woda sprawia, że jest to idealne miejsce do pływania i snorkelingu. Widoczność pod wodą sięga nawet 30 metrów, co pozwala na obserwację bogatego życia morskiego. Można tu spotkać liczne gatunki ryb, a także rozgwiazdy i inne stworzenia morskie. Niestety, popularność Błękitnej Laguny nie jest obojętna na przyrodę. Tylko w ubiegłym roku w godzinach szczytu odwiedzało ją jednocześnie nawet 12 tys. osób. Cierpiała natura, ale i turyści. Nie da się przecież odpoczywać, gdy wokół ludzi tyle, że nie ma gdzie szpilki włożyć. Dlatego Maltańska Organizacja Turystyczna w tym roku wprowadziła ograniczenia i internetowy system rezerwacji. Podobne działania lata temu podjęła Hiszpania, kiedy San Juan de Gaztelugatxe w Kraju Basków „zagrało” w „Grze o Tron”. „Smocza Skała” z serialu w 2019 roku przyciągnęła na wsypę 6434 osób tylko jednego dnia. Z troski o zabytki, przyrodę i mieszkańców Baskowie wprowadzili internetową rezerwację, a w puli jest 3 tys. Darmowych wejściówek z wyznaczonymi godzinami zwiedzania. Efekt? Niesamowity komfort i możliwość delektowania się krajobrazem bez tłumów. Pierwsze raporty z Malty są podobne. Jak to działa w Blue Lagoon?

Blue Lagoon na Malcie. Bezpłatna rezerwacja miejsc

Nowy, bezpłatny internetowy system rezerwacji „Book. Protect. Enjoy” (https://blcomino.com/product/blue-lagoon/) ogranicza liczbę turystów do 4 tys. Ponadto można wybrać porę odpoczynku: rano, po południu lub wieczorem. Jak wynika z danych przekazanych przez Maltańską Organizację Turystyczną średnia liczba odwiedzających błękitną lagunę w lipcu i sierpniu wyniosła 1 979 osób. Dzięki rezerwacjom udało się rozładować ruch w dotychczasowych godzinach szczytu. Zwiększył się też komfort gości, a przy realizacji nowej strategii udało się również zwiększyć strefę kąpielową.

- Poprzez kontrolowanie liczby odwiedzających w godzinach szczytu i możliwość równomiernego rozłożenia ruchu, system rezerwacji pomaga chronić Błękitną Lagunę oraz zapewnia odwiedzającym komfort pobytu. Te usprawnienia potwierdzają skuteczność dotychczasowych działań oraz zaangażowanie Zespołu Blue Lagoon i naszych partnerów do kontynuowania obranej drogi. - powiedział Carlo Micallef, CEO Maltańskiej Organizacji Turystycznej komentując te wyniki.

Blue Lagoon na Malcie więcej miejsca do odpoczynku nad morzem

W ramach działań, które mają chronić wyspę, ale i zwiększyć komfort turystów, w maju tego roku powiększono strefę kąpielową Blue Lagoon o 12 proc., a także wyznaczono dodatkowe, bezpieczne miejsca do pływania. Zespół Blue Lagoon podwoił personel odpowiedzialny za utrzymanie czystości, a odpady są teraz wywożone częściej. Nowy kapitanat ściślej reguluje także ruch morski wokół Comino. Zwiększyła się także liczba ratowników i patroli policji oraz inspektorów środowiska. Nowe oznakowanie informuje turystów o zasadach obowiązujących na terenie Błękitnej Laguny, a ulepszone ścieżki mają zapewnić bezpieczniejszy dostęp do różnych punktów widokowych.

- Działania Zespołu Blue Lagoon podjęte tego lata to pierwszy konkretny etap na drodze do zrównoważonego zarządzania tym narodowym skarbem i obszarem Natura 2000. Dotychczasowe efekty są obiecujące – to ważny początek procesu prowadzącego do długoterminowej równowagi ekologicznej oraz poprawy komfortu odwiedzających - tłumaczy Ian Borg, Wicepremier oraz Minister Spraw Zagranicznych i Turystyki Malty, dodając: - Chcę jasno podkreślić: to dopiero początek. Będziemy nadal analizować dane i wyznaczać kolejne działania. Błękitna Laguna to bardzo mały obszar, co oznacza fizyczne ograniczenia dotyczące liczby osób, jakie może pomieścić, zwłaszcza na lądzie. Jej popularność sprawia, że w godzinach szczytu zawsze będzie tłoczno. Nie zniechęci nas to jednak - będziemy konsekwentnie dążyć do znalezienia złotego środka, łącząc ochronę środowiska z zapewnieniem odwiedzającym przyjemnych wrażeń turystycznych.

ZOBACZ TEŻ: Tego sera musisz spróbować na Malcie. Jest przepyszny i właśnie dostał historyczny certyfikat