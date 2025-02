Wsyp do butelki z ciepłą wodą i spryskaj płytki kuchenne, a tłuste plamy znikną bez smug. Kafelki będą lśnić. Mycie płytek w kuchni

Zrób to z krzewami malin w marcu, a latem obsypią się słodkimi owocami. Nie nadążysz ich zbierać. Uprawa malin

Wrzuć wieczorem to do muszli klozetowej. Zadziała jak kostka czyszcząca. W noc usunie kamień i brzydkie zapachy. Czyszczenie muszli klozetowej

Jeśli uwielbiasz podróżować i próbować lokalnych przysmaków, na Malcie z pewnością skosztujesz sera gbejna. To kulinarna duma wyspiarskiego kraju, która pochodzi z Gozo. Tradycja wytwarzania tego sera sięga czasów pierwszych osadników — Fenicjan, Greków i Rzymian. Małe sery w koszyczkach były wytwarzane w całym kraju z różnego rodzaju mleka, jednak to ser z wyspy Gozo zyskał największe uznanie. Pasterze z Gozo wytwarzali ser głównie z mleka owczego, dziś popularne są także serki krowie i kozie. Pierwotnie do produkcji gbejny zamiast podpuszczki używano wody morskiej.

Tego sera musisz spróbować na Malcie. Jest przepyszny i właśnie dostał historyczny certyfikat

Gbejna to mały okrągły ser, podawany na świeżo w smaku przypomina ricottę albo świeży bundz. W takiej postaci ser znajdziemy z dopiskiem friski. Są jeszcze serki oznaczone jako niexfa – czyli suszony na słońcu oraz tal-bżar otoczony pieprzem. Świeży ser jest przechowywany w serwatce. Gbejna niexfa jest suszony przez 2-3 dni, wtedy staje się twardszy i zyskuje lekko orzechowy smak. Taki ser można także obłożyć czarnym pieprzem, a następnie zakonserwować solą i octem. Lokalny produkt jest także składnikiem wielu potraw np. maltańskiej pizzy i pastizzi. Te drugie to małe paszteciki wypełnione serem lub groszkiem są najpopularniejszą przekąską na Malcie. Pikantne i kremowe wnętrze otoczone chrupiącym, maślanym ciastem skusi każdego. Ġbejna jest dodawana także do dań z makaronu lub zup w celu wzmocnienia smaku.

Ġbejna jest nie tylko popularnym składnikiem dań, ale także symbolem maltańskiej tradycji i kultury. Jest pierwszym i na razie jedynym maltańskim produktem, który uzyskał unijny certyfikat Chronionej Nazwy Pochodzenia. Dzięki temu mieszkańcy i turyści mają pewność, że kupują tradycyjny lokalny produkt.

ZOBACZ TEŻ: To najpiękniejsze miejsca na Malcie według internautów. Zobacz konkursowe zdjęcia

Autor: