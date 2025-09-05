Jesienne podróże Polaków. Malta i Cypr na czele listy popularności

Jesienią 2025 roku o 20% więcej Polaków planuje podróże zagraniczne w porównaniu z rokiem poprzednim.

Największy wzrost popularności odnotowują Malta (wzrost o 105%) i Cypr (wzrost o 58%) jako kierunki wyjazdów.

Najczęściej wybierane kraje na jesienne podróże to Włochy, Hiszpania, Grecja, Wielka Brytania i Chorwacja.

Średnia cena biletu lotniczego utrzymuje się na poziomie około 138 euro, a podróże stają się krótsze, częściej wybierane przez pary niż rodziny.

Jak informują eksperci Kiwi.com, jeszcze niedawno jesień była idealna na dalekie podróże za ocean. Klienci chętnie rezerwowali loty m.in. do Stanów Zjednoczonych. W tym roku, mimo tańszych biletów, zainteresowanie podróżą do USA jest zdecydowanie mniejsze (pisaliśmy o tym tu). Z najnowszego raportu wynika jednak, że zawody na najpopularniejsze turystyczne miejsca poza sezonem wygrywa Europa.

Dokąd polecieć jesienią? To popularne kierunki wśród turystów z Polski

Podróże poza sezonem stają się coraz popularniejsze. W wielu miejscach Europy pogoda we wrześniu, październiku, a nawet listopadzie jest wciąż dobra, a ceny są zdecydowanie niższe. Ponadto niektóre kraje rozszerzają ofertę, dzięki czemu są atrakcyjnym kierunkiem turystycznym przez cały rok. Do takich należ m.in. Malta, gdzie słońce świeci niemal 300 dni w roku. Jak wynika z analizy Kiwi.com, to właśnie popularność Malty rośnie wśród Polaków w zawrotnym tempie. W porównaniu do ubiegłego roku, loty na tę wyspę zarezerwowało o 105 proc. więcej osób. Na drugim miejscu wzrostu popularności wrześniowych podróży jest Cypr - 58 proc. w porównaniu do 2024 roku. Pierwsza dziesiątka krajów, do których latamy jesienią (wrzesień i październik 2025) najczęściej to kolejno: Włochy, Hiszpania, Grecja, Wielka Brytania, Chorwacja, Malta, Francja, Portugalia, Cypr, Albania. Analitycy zauważają, że coraz więcej osób interesuje się także lotami do Bułgarii. Po niebezpieczeństwach związanych z monsunami wzrasta także popularność Azji — na szczycie listy królują Indonezja, Korea Południowa, Wietnam i Malezja.Najpopularniejsze trasy to Warszawa–Rzym, Warszawa–Alicante i Warszawa–Mediolan. Rzym jako najpopularniejszy kierunek jesiennych europejskich podróży wskazują też lotniska w Krakowie, Poznaniu i Katowicach.

Jak i za ile podróżujemy jesienią?

Średnie ceny biletów lotniczych utrzymują się niemal na identycznym poziomie jak w ubiegłym roku, czyli 138 euro (ok. 586 zł). Odrobinę podrożały loty krótkodystansowe. W ubiegłym roku średnia cena wynosiła 92 euro w tym 103 euro. Zmienił się jednak sposób podróżowania. Zamiast dwutygodniowych urlopów, wybieramy połowę krótsze wyjazdy lub przedłużone weekendy. Jesienią częściej podróżują pary niż rodziny z dziećmi. W tym sezonie to 44 proc. wszystkich podróżujących jesienią. Odsetek wyjazdów rodzinnych spadł do 28 proc.

