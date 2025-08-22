Ceny spadają, ale Polacy nie chcą latać. Ten kierunek nie jest już spełnieniem marzeń?

Mimo spadku cen biletów, liczba Polaków podróżujących do USA spadła o ponad 40 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

Zainteresowanie lotami do Nowego Jorku czy Miami spadło o ponad 55 proc., a średni czas pobytu w USA uległ skróceniu.

Wzrost popularności odnotowały inne amerykańskie kierunki, takie jak Panama, Honduras czy Curaçao.

Choć w tym roku bilety do Stanów Zjednoczonych są tańsze niż w ubiegłym roku, to chętnych na podróż jest zdecydowanie mniej. Z najnowszego raportu Kiwi.com wynika, że loty do USA potaniały średnio o 11 proc. w porównaniu do 2024 roku, ale to nie sprawiło, że Polacy zaczęli planować wycieczki. Liczba podróżujących do USA spadła rok do roku o 42 proc., a tylko w sezonie wakacyjnym niemal o 40 proc.

Loty do USA. Polacy nie marzą już o Stanach?

W ubiegłych latach Stany Zjednoczone były jednym z najczęściej wybieranych kierunków podróży wśród Polaków, szczególnie wiosną – w kwietniu, maju i czerwcu. Z danych Kiwi.com wynika także, że czerwiec i sierpień były szczytowymi miesiącami wśród klientów rezerwujących loty do USA. W tym roku, jak pisaliśmy wyżej, zainteresowanie spadło niemal o połowę. Statystyki wyglądają jeszcze gorzej, jeśli weźmiemy pod uwagę konkretne kierunki. Rezerwacje lotów do Nowego Jorku czy Miami spadła powyżej 55 proc., a Los Angeles o 30 proc. Skrócił się także czas przeciętnego pobytu. Do tej pory Polacy zwykle spędzali w USA około dwóch tygodni, w tym roku około 12 dni. Latem tego roku pobyty są jeszcze krótsze. W 2024 nasi rodacy podróżowali po Stanach 19 dni, w tym roku zaledwie 14 dni. Jednak są takie miejsca, które w tym roku zyskały na popularności. Mniej oczywiste podróżniczo Honolulu zanotowało niemal 25 proc. rezerwacji lotów, a Waszyngton około 9 proc.

Loty do USA. Ile kosztują bilety?

Jak informuje Kiwi.com, średnia cena biletu do Stanów Zjednoczonych w tym roku wynosi 350 euro (około 1489 zł) w porównaniu do 380 euro (około 1617 zł) w 2024 roku. Jeśli chodzi o loty długodystansowe, jak te do USA, to polscy podróżni rezerwacji dokonywali około 60 dni przed wylotem.

Ameryka. Jeśli nie USA to co?

Spadek popularności dotyczy nie tylko USA. Kanada również znalazła się grupie krajów, które odnotowały spadki (na poziomie 30 proc.), a także Meksyk (o 15 proc). Z drugiej strony, Panama wyłania się jako jeden z gorętszych hitów tego lata, notując niemal 70 proc. wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. Pozostałe kierunki, które zyskują na popularności, to Honduras (o 25 proc.), Jamajka (o 29 proc.), Grenlandia (o 62 proc.) oraz Curaçao, które odnotowało spektakularny wzrost o 200 proc. Co ciekawe latem podróże do tych krajów są średnio droższe niż do USA, cena biletu wynosi 366 euro (około 1558 zł) w tym roku (w porównaniu z 401 euro w roku ubiegłym), jednak poza sezonem wakacyjnym loty kosztują średnio 340 euro (około 1447 zł).

