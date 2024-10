Gotuję 100 g w wodzie i podlewam skrzydłokwiat co 15 dni. Rośnie jak na drożdżach i obficie kwitnie. Domowa odżywka do skrzydłokwiatu

Warszawa i Kraków są znane niemal każdemu z nas. Jednak, czy na pewno? Czy wiesz, gdzie znajduje się park Morskie Oko i znasz legendę o Wandzie, co nie chciała Niemca? Jeśli tak, to masz już dwa punkty, ale do zdobycia jest dziesięć. Rozwiąż nasz quiz i sprawdź, czy mowa o Krakowie, czy Warszawie.

QUIZ. Kraków czy Warszawa? Wiesz, o którym mieście mowa? Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Jedna z legend o tym mieście jest związana z Wisłą. Jej bohaterka jest symbolem miejscowości. Mowa o... Warszawskiej syrence i mieście Warszawa Wandzie, co nie chciała Niemca i mieście Kraków Dalej