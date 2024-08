Quiz o polskim jedzeniu. Trudny test o regionalnych potrawach. Sprawdź, czy wiesz, co to jest proziak, marcinek i hyćka

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Quiz o polskim jedzeniu zawiera dziesięć pytań dotyczących regionalnych potraw. Warto go rozwiązać i sprawdzić, czy wiemy o naszej kuchni wszystko, czy jednak zostało nam coś jeszcze do odkrycia. Proponujemy, by potraktować to jako wstęp do planowania kulinarnych podróży po kraju. Rozwiąż test i sprawdź, czy są potrawy, o których nic nie wiesz i chcesz ich spróbować przy okazji pobytu w danym regionie. Pytania o hyćkę, prozaki, marcinka i wiele innych przysmaków czekają.

Quiz o polskim jedzeniu. Trudny test o regionalnych potrawach Pytanie 1 z 10 Proziaki to popularne na Podkarpaciu mączne placki, które swoją nazwę zawdzięczają jednemu składnikowi. Chodzi o: sodę proso prozak Dalej