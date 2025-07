Wygoda i spokój ducha. Niezależnie od stylu, podróżuj z Visa

Najnowszy raport Visa pt. „Cyfrowy jak polski turysta”, podsumowujący wnioski z polskiej części badania Visa CEE Travel Payment Intentions Study 2025, pokazuje, że coraz więcej Polaków wybiera płatności cyfrowe – już 8 na 10 turystów sięga po nie podczas zagranicznych podróży1. W takiej sytuacji wystarczy jedno stuknięcie lub przesunięcie palcem, by ruszyć dalej – bez konieczności szukania drobnych czy przeliczania kursów walut. Korzystając z kart Visa możesz szybko i bezpiecznie płacić w ponad 150 milionach punktów handlowych na terenie więcej niż 200 państw i terytoriów zależnych, w przeszło 180 walutach. Dzięki temu możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne – cieszeniu się chwilą.

W tym roku 43% Polaków planuje spędzić wakacje za granicą, a aż 90% respondentów wybierze kierunki europejskie. Na podium najpopularniejszych destynacji znalazły się Włochy, Hiszpania i Grecja. Choć jako główne cele wakacyjnych wyjazdów określamy najczęściej relaks i odpoczynek oraz zwiedzanie i korzystanie z lokalnych atrakcji, to badanie Visa pokazuje, że Polacy szukają w podróżach czegoś więcej. 2/5 z nas identyfikuje się jako poszukiwacze doświadczeń, dla których liczy się przede wszystkim odkrywanie nowego i wychodzenie ze strefy komfortu. Z kolei co czwarty Polak przyjmuje rolę nawigatora – z zaangażowaniem planując podróże dla siebie lub grupy i dbając o to, by cała wyprawa przebiegła bez zakłóceń.

A co, jeśli podróż jednak nie przebiega zgodnie z planem?

– Wyjeżdżając na wakacje za granicę, chcemy oderwać się od codzienności i po prostu odpocząć. Nasze badanie pokazuje, że ponad 1/5 Polaków potrafi zachować spokój i elastyczność, nawet gdy coś idzie nie po ich myśli, a tylko 16% odczuwa w takiej sytuacji niepokój. Może być to efekt odpowiedniego przygotowania, dobrego planowania i wsparcia, jakie dają nowoczesne technologie – również te związane z płatnościami, które sprawiają, że urlop nadal pozostaje przyjemnością – mówi Katarzyna Pawłowicz, dyrektor Value Added Services w Europie Środkowo-Wschodniej, Visa. – W Visa wspieramy podróżnych, zapewniając im bardziej bezproblemowe, bardziej bezpieczne i wygodne płatności – zarówno na co dzień, jak i podczas wakacji. Dzięki współpracy z Visa, banki mogą zapewnić klientom spersonalizowane produkty i usługi około-podróżnicze, oferując pomoc i korzyści w trakcie wyjazdów krajowych i zagranicznych. Obejmują one m.in. zniżki czy większą elastyczność w kontroli wydatków – dodaje.

Polacy chętnie korzystają z tego typu rozwiązań podczas podróży – najczęściej wskazując na konta walutowe (39%) i usługi wymiany walut (38%). Co piąty respondent docenia również ubezpieczenie podróżne powiązane z kartą kredytową lub debetową, a podobny odsetek wskazuje aplikacje mobilne z funkcjami przydatnymi dla podróżujących.

Polacy na czele pod względem wakacyjnych wydatków

Choć ponad połowa polskich turystów wciąż ceni kulturę i naturę odwiedzanych miejsc, ich podejście do podróży zaczyna się zmieniać. Coraz rzadziej chodzi wyłącznie o okazje cenowe – choć dla 1 na 4 nadal mają one znaczenie – a coraz częściej o czerpanie maksimum z samego doświadczenia. Dla 43% upolowanie dobrej ceny to plus, ale nie kosztem komfortu, bezpieczeństwa czy dobrego jedzenia. Oszczędzają tam, gdzie ma to sens, ale nie wahają się wydać więcej na to, co dla nich naprawdę ważne. A skoro 38% planuje podróże wokół poznawania nowych ludzi, natury i lokalnych zwyczajów – jedno jest pewne: Polacy są gotowi inwestować w podróże, które znaczą coś więcej.

W tym sezonie planujemy wydać średnio ok. 4300 zł na osobę na zagraniczną podróż – to najwyższy wynik w regionie. Na miejscu budżet ten przeznaczymy najczęściej na jedzenie i napoje, wycieczki oraz pamiątki. Wydatki nie zawsze są jednak decyzją indywidualną – 17% Polaków przyznaje, że ich budżet wakacyjny kształtowany jest przez przyzwyczajenia i wybory towarzyszy podróży, nawet jeśli oznacza to przekroczenie pierwotnych planów.

Płatności cyfrowe rosną w siłę w całym regionie

Niezależnie od tego, ile wydajemy i na co, badanie Visa pokazuje, że płatności cyfrowe stają się nieodłącznym elementem zagranicznych podróży. Ponad 4 na 5 Polaków deklaruje, że na miejscu będzie płacić kartą, smartfonem lub smartwatchem – podobnie jak turyści z innych krajów regionu. Jedną z najchętniej wybieranych metod są również portfele mobilne. Co trzeci konsument wskazuje je jako preferowaną formę płatności za granicą. Trudno się dziwić – oczekiwania klientów wobec prostych i bezproblemowych rozwiązań są dziś wyższe niż kiedykolwiek. Portfele mobilne, opierają się na systemach i technologiach Visa – kluczową jest tutaj tokenizacja, zapewniająca dodatkową warstwę zabezpieczeń.

Badanie Visa pokazuje, że wielu z nas irytują niespodziewane komplikacje podczas podróży zagranicznych. Aby uchronić się przed tymi związanymi z płatnościami – zarówno w trakcie wyjazdu, jak i po jego zakończeniu – warto pamiętać o kilku zasadach:

1. Rób zakupy wyłącznie na zaufanych i bezpiecznych stronach internetowych.

2. Uważaj na oferty, które wydają się zbyt korzystne, by były prawdziwe – nie daj się nabrać na fikcyjne oferty wynajmu.

3. Ustaw powiadomienia z aplikacji bankowej.

4. Korzystaj z bezpiecznych metod płatności.

5. Zachowaj ostrożność wobec podejrzanych e-maili i wiadomości (phishing).

6. Używaj silnych haseł i włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA).

7. Regularnie sprawdzaj wyciągi z konta i karty płatniczej.

8. Chroń swoje dane osobowe.

9. Unikaj zakupów przez publiczne sieci Wi-Fi.

10. Zachwycaj się widokami, ale miej oczy dookoła głowy – uważaj na kieszonkowców.

A teraz nałóż krem z filtrem i ciesz się odpoczynkiem

[1] O ile nie wskazano innego źródła, dane przytoczone w powyższym materiale pochodzą z badania Visa CEE Travel and Payment Intentions Study 2025, które objęło: Bułgarię, Chorwację, Czechy, Węgry, Polskę, Rumunię i Słowację. Badanie zostało przeprowadzone przez firmę badawczą GfK – spółkę NIQ w marcu 2025 r. na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów (18-65 lat) w każdym z tych krajów.

Opisy przypadków, porównania, statystyki, analizy oraz rekomendacje odnoszą się do stanu obecnego. Ich publikacja ma cel informacyjny i promocyjny i nie należy się na nich opierać w zakresie doradztwa operacyjnego, marketingowego, prawnego, technicznego, podatkowego, finansowego lub jakiekolwiek innego. Visa Inc. nie gwarantuje kompletności ani dokładności informacji zawartych w tym dokumencie. Nie przyjmuje także żadnej odpowiedzialności, która może wynikać z polegania na takich informacjach. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady inwestycyjnej ani prawnej, a czytelników zachęca się do zasięgnięcia porady kompetentnego specjalisty, jeżeli jest wymagana.