Zaćmienie Księżyca w październiku 2023 będzie widać z Polski. To najważniejsze zjawisko astronomiczne tej jesieni w naszym kraju

Zaćmienie Księżyca w październiku 2023, które będzie widoczne w Polsce, wydarzy się już w sobotę, 28 października. Tym razem będziemy mieć do czynienia z częściowym zaćmieniem, czyli cień rzucany przez Ziemię zasłoni tylko fragment Srebrnego Globu. Mimo że zjawisko nie będzie tak spektakularne, jak pełne zaćmienie, to i tak przez fanów astronomii, jest uważane za jedno z najważniejszych tej jesieni.

Zaćmienie Księżyca w październiku 2023. Kiedy i o której godzinie będzie widoczne z Polski?

Do zaćmienia Księżyca dochodzi, kiedy Słońce, Ziemia i Księżyc znajdują się w jednej linii. Cała tarcza Srebrnego Globu znajduje się w cieniu Ziemi. Nie dociera do niego światło słoneczne, jedynie to złamane przez ziemską atmosferę (podobne zjawisko obserwujemy podczas wschodów i zachodów Słońca). To światło o najdłuższej fali i czerwonym kolorze. Jednak w październiku 2023 będziemy mieć do czynienia z zaćmieniem częściowym.

- „Oznacza to, że Księżyc najpierw skryje się w tzw. półcieniu Ziemi, a potem jego nieduża część pogrąży się w głównym stożku cienia” - tłumaczy Karol Wójcicki na profilu FB „Z głową w gwiazdach” i dodaje - „Gdybyście stali na Księżycu w strefie półcienia, moglibyście zobaczyć na niebie Ziemię częściowo przysłaniającą Słońce. Gdybyście znaleźli się w strefie cienia, na niebie widzielibyście całkowite zaćmienie Słońca przez Ziemię. Tym razem tylko 12% średnicy Księżyca zanurzy się w cieniu naszej planety — dlatego mówimy o zaćmieniu częściowym”.

Częściowe zaćmienie Księżyca wydarzy się 28 października. Całość potrwa 77 minut. Obserwacje warto zacząć o godzinie 21:35, wtedy tarcza Księżyca zacznie wchodzić w cień Ziemi. Fazę maksymalną będzie można zaobserwować około godziny 22:14. Tego dnia będziemy mogli obserwować także pełnię Księżyca. Srebrny Glob będzie najbardziej widoczny o godzinie 22:24.

Zaćmienie Księżyca w październiku 2023. Jak oglądać?

Zaćmienie Księżyca będzie widoczne gołym okiem pod warunkiem bezchmurnego nieba. Do obserwacji nie potrzebujemy specjalistycznego sprzętu z filtrami, który jest wymagany przy zaćmieniu Słońca. Patrzenie na Księżyc jest bezpieczne. Jednak jeśli chcemy widzieć lepiej, przyda się chociaż lornetka. A dla lepszej widoczności warto wyjechać za miasto, z dala od zanieczyszczeń sztucznym światłem.

