Zaplanuj jesienny wypoczynek i pomóż powodzianom

W jakich miejscowościach szukać noclegów

Dolnośląskie zawsze odgrywało znaczącą rolę na turystycznej mapie Polski. Dowodzi tego fakt, że zajmuje ono 4. miejsce na liście województw z największą bazą noclegową w kraju. Co istotne, aż 96% znajdujących się tam obiektów przygotowanych jest na przyjmowanie turystów przez cały rok. Tuż obok znajduje się opolskie, województwo, które dotychczas było trochę mniej popularne wśród turystów. Dzisiaj jednak połączył je wspólny los miejsc dotkniętych skutkami powodzi. Dzisiaj planując jesienny wypoczynek warto spojrzeć w ich kierunku. Zachęcają do tego zarówno rząd, władze samorządowe, organizacje turystyczne, jak i lokalni przedsiębiorcy, a także największy portal ogłoszeniowy w Polsce. Ten ostatni przychodzi też z podpowiedzią na temat liczby obiektów noclegowych w wybranych miejscowościach. W województwach dolnośląskim i opolskim właściciele dodali w sierpniu i we wrześniu 3 600 ogłoszeń o noclegach. To kwatery prywatne, apartamenty oraz samodzielne domki. O rezerwację najłatwiej w Szklarskiej Porębie (420 nowych ogłoszeń), Karpaczu i Wrocławiu (po 395 nowych ogłoszeń), Kudowie Zdroju (179 nowych ogłoszeń) czy Opolu (74 nowych ogłoszeń).

Tych, którzy planują jesienne urlopy, zachęcamy do tego, aby wykorzystać ten czas na odpoczynek, który będzie jednocześnie realną formą wsparcia dla mieszkańców zarówno terenów dotkniętych powodzią jak i okolic. Świadomie mówimy o całej społeczności, bo korzyści z naszego pobytu odniosą zarówno właściciele i pracownicy kwater, restauracji oraz lokalnych atrakcji, jak i mieszkańcy, którzy przekonają się, że każdy z nas chce mieć swój wkład w ich powrót do normalnego życia – mówi Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy z OLX. - Równocześnie zalecalibyśmy, aby przed dokonaniem rezerwacji skontaktować się z właścicielem noclegu i bezpośrednio od niego uzyskać informacje o bieżącej sytuacji w wybranej miejscowości. Nie bójmy się też pytać o potrzeby lokalnej społeczności. Być może będziemy mogli wykorzystać wyjazd na urlop do tego, aby dostarczyć na miejsce to, czego najbardziej brakuje mieszkańcom – dodaje Grygo.

Świadomie i rozważnie

Pamiętajmy o tym, że wypoczynek na terenach dotkniętych powodzią, nawet jeśli miejscowość, do której się wybieramy, nie odczuła bezpośrednio jej efektów, może wiązać się z pewnymi utrudnieniami. Dlatego w pierwszym kroku powinniśmy skontaktować się bezpośrednio z właścicielem obiektu noclegowego i dowiedzieć się, czy powinniśmy liczyć się z jakimiś ograniczeniami. W kolejnym kroku należy zaplanować trasę i sprawdzić przejezdność wybranych dróg. Na koniec warto odwiedzić oficjalne strony internetowe miejscowości, do których się wybieramy oraz portale wojewódzkich organizacji turystycznych, gdzie możemy znaleźć szczegółowe informacje o dostępności okolicznych atrakcji. Dostępność atrakcji turystycznych w dolnośląskiem można sprawdzić TUTAJ.