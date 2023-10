Znaleźli czarci krąg w lesie: „Wejście do kręgu grozi utratą zdrowia!”. Leśnicy pokazali zdjęcie

Kiedy jest Dzień Dziewczyn 2023, skąd pochodzi to święto i co kupić na prezent? Sprawdź wszystko o Międzynarodowym Dniu Dziewczynek

Są takie momenty w naszej historii, że grzyby, czarownice i diabły można wymienić w jednym zdaniu, mówiąc o złu świata. Dawniej wierzono, że muchomory, prawdziwki czy inne leśne skarby są narzędziem czarów, dlatego obowiązywał zakaz nie tylko jedzenia ich, ale nawet mówienia o grzybach. Nie dziwi więc, że nasi przodkowie dopatrywali się w pewnych zjawiskach czarcich mocy zupełnie jak w przypadku kręgu pokazanego na facebookowym profilu Nadleśnictwa Krasiczyn.

Znaleźli czarci krąg w lesie: „Wejście do kręgu grozi utratą zdrowia!”. Lesnicy pokazali zdjęcie

„Czarci krąg, czarcie koło, krąg czarownic” – zaczynają swój wpis na FB Lesnicy z Podkarpacia i tłumaczą, że dawniej tak nazywano charakterystyczny krąg tworzony z owocników grzybów. Do wpisu dołączyli zdjęcie „kręgu czarownic”, opisując, że nasi przodkowie przypisywali temu zjawisku nadprzyrodzone moce.- „Wierzono, że powstają po nocnych sabatach czarownic, a wejście do kręgu miało wiązać się z surowymi konsekwencjami (a nawet śmiercią)” – wyjaśniają leśnicy. Miłośników magii musimy jednak zmartwić, takie zjawisko ma jednak naukowe wytłumaczenie.- „Za powstawanie tego typu okręgów odpowiada pojedynczy grzyb inicjujący kolonię. Wyjaławia on podłoże i rozprzestrzenia się. Im mniej przeszkód napotka tym większa szansa na powstanie kształtu przypominającego okrąg” – czytamy na FB Nadleśnictwa Krasiczyn.

Sonda Które wytłumaczenie na powstanie "czarciego kregu" podoba Ci się bardziej? Oczywiście, że magiczne. Lubię takie historie Naukowe. Tylko "szkiełko i oko", żadne czary

