5 najważniejszych badań lekarskich według AI. To może uratować życie. Pierwsze miejsca daje do myślenia, Polacy tego nie prawie nie badają

Wzrost świadomości zdrowotnej nie zawsze idzie w parze z regularnymi badaniami profilaktycznymi.

Wielu Polaków unika wizyt u lekarza, co wynika z braku czasu, obaw czy lęku przed wynikami.

AI wskazuje, jakie badania są kluczowe dla każdego dorosłego – odkryj je, aby zadbać o swoje zdrowie!

AI badań profilaktycznych, które każdy dorosły człowiek powinien wykonywać raz w roku. Mogę one uratować życie

Wiedza i zdrowiu stale rośnie. Młode pokolenia są coraz bardziej świadome tego, jak ważny jest zdrowy tryb życiu. W ostatnim czasie rośnie świadomość niebezpieczeństw wynikających ze spożywania alkoholu. Według badań pokolenie Z pije aż 20 proc. mniej alkoholu niż poprzednie generacje. To jednak nie wszystko, ponad 40 proc. ankietowanych przyznało, że ogranicza spożycie napojów wysokoprocentowych. Również kwestia diety i aktywności fizycznej staje się coraz bardziej świadoma. Wiele osób ogranicza spożycie wysoko przetworzonej żywności i słodzonych napojów. Coraz większa popularnością cieszy się dieta wegańska oraz picie matchy, która jest bogata w przeciwutleniacze oraz wspomaga koncentracje i redukuje poziom stresu.

Zwiększająca się świadomość zdrowotna Polaków niestety nie idzie w parze z badaniami profilaktycznymi. Nadal wiele osób udaje się do lekarza dopiero wtedy, gdy coś dolega lub boli. Polacy unikają badań profilaktycznych i w tej kwestii bardzo mocno zaniedbują swoje zdrowie. Najczęściej wynika to z braku czasu, lęków przed lekarzami oraz obaw przed wynikami. W myśl zasady, że jak o czymś nie wiem, to tego nie ma. Niestety to bardzo krótkowzroczne myślenie, które może się źle skończyć. Wiele chorób jest wyleczalnych w początkowych stadiach.

Spytaliśmy się AI, jakie podstawowe badania profilaktyczne powinien wykonywać każdy dorosły człowiek. Sprawdź to, bo może uratować Ci zdrowie, a nawet życie.