Absolutnie najlepsza trutka na muchy. Znikną w 10 minut. Domowe środek owadobójczy

Jak pozbyć się much z domu? Te domowe sposoby musisz wypróbować

Sposobów na pozbycie much jest naprawdę wiele, jednak te natrętne owady potrafią wracać jak bumerang i nadal uprzykrzać nam życie. A jednak poświęcanie czasu na zabijanie much łapką nie każdemu odpowiada. Owszem istnieją również specjalne lepy na owady, jednak nie jest to najszybszy sposób na pozbycie się much. Przede wszystkim w walce z insektami dostającymi się do domu, warto zamontować w oknach i drzwiach moskitiery, które doskonale ochronią pomieszczenia. Dopiero wtedy można zabrać się za walkę z owadami, które zadomowiły się u nas. Jednym z domowych sposobów na muchy jest podgrzanie intensywnie pachnącego olejku eterycznego, który zadziała jak odstraszacz na muchy, czyli: olejek lawendowy, miętowy, z trawy cytrynowej lub z bergamotki. W walce z muchami pomoże również świeży czosnek i papryka - tych zapachów one nie tolerują.

Ekologiczna trutka na muchy. Znikną w kilka minut

Jeśli szukasz skutecznego i szybkiego sposobu na pozbycie się much z domu, to koniecznie wypróbuj spray, który przygotujesz samodzielnie, a muchy go nie znoszą. Do szklanej butelki wsyp pieprz cayenne, wlej trochę wrzącej wody i dobrze wstrząśnij. Spryskaj całe wnętrze tą mieszanką. Ona działa niczym środek owadobójczy.

