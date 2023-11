Adwent 2023. Kiedy się rozpoczyna? Co adwent oznacza dla katolików?

Wsypuję 5 łyżek do wody i myję ramy okienne. Lepszego wybielacza do framug nie znajdziesz. Są jak nowe na święta. Sposób na mycie ram okiennych

Adwent 2023. Kiedy się rozpoczyna?

Adwent 2023 to czas, w którym katolicy przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia. I nie chodzi tu o przygotowania do samego świętowania przy stole, ale o stan duszy. Nazwa "adwent" wywodzi się z łacińskiego słowa "adventus", co oznacza przyjście. W kościele katolickim to czas oczekiwania na ponowne przyjście Chrystusa. Kiedy rozpoczyna się adwent w 2023 roku? Początkiem adwentu jest zawsze pierwsza niedziela po święcie Chrystusa Króla, a w tym roku przypadnie to na 3 grudnia. Okres adwentu trwa od 23 do 28 dni - przypada na 4 kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. W 2023 roku adwent rozpoczyna się 3 grudnia a kończy w wigilię Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia. Będzie on trwać 22 dni.

Adwent w kościele katolickim. Co oznacza?

Kościół katolicki celebrowanie adwentu wiąże z oczekiwaniem na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa, nawiązując do Jego narodzenia w Betlejem. Adwent to wyjątkowy okres w kalendarzu każdego katolika. Zachęca on do wyciszenia, zadumy nad swoim życiem i wiarą. Ma on przygotować wiernych na przyjście Chrystusa. Nieodłącznym symbolem adwentu jest wieniec z czterema świecami, które zapala się w każdą kolejną niedzielę adwentową. Pierwsza świeca symbolizuje nadzieję, druga pokój, trzecia radość, a czwarta miłość. W czasie adwentu obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa w piątki.