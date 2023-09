To grzechy, z których nie trzeba się spowiadać. Niewielu wiernych zdaje sobie z tego sprawę

Grzechy, z których nie trzeba się spowiadać

Spowiedź to niewątpliwie jeden z najważniejszych sakramentów dla każdego katolika. Dzięki niej może on oczyścić swoje sumienie i odpokutować przewinienia, ale przede wszystkim regularnie przystępować do komunii świętej. Okazuje się, że nie wszystkie grzechy wymagają spowiedzi. Istnieje podział na grzechy ciężkie, takie jak: zabójstwo, cudzołóstwo, kradzież lub fałszywe oskarżenia oraz na grzechy lekkie. Z tych drugich wierni nie mają obowiązku się spowiadać, gdyż zostają one odpuszczone podczas spowiedzi powszechnej, która ma miejsce na każdej mszy świętej. Jednak duchowni zachęcają, aby podczas wyznawania grzechów w konfesjonale powiedzieć wszystkie przewinienia, nawet te mniejsze, które ciążą nam na duszy. Z których grzechów nie trzeba się spowiadać?

Grzechy lekkie. Ich nie trzeba wyznawać w konfesjonale

Do grzechów, z których nie trzeba się spowiadać, zalicza się grzechy lekkie.

Cudze grzechy - te, które popełnił na przykład partner lub rodzic. Nasze sny, wspomnienia i emocje Rozproszenia w czasie modlitwy, wątpliwości w wierze. Nieobecność na niedzielnej mszy z powodu choroby lub niezależnych od nas przeszkód. Lenistwo, unoszenie się gniewem.

Spowiedź w czasach zarazy