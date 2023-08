Wyznała w konfesjonale swoje grzechy. Ksiądz nie wytrzymał. "Jak to powiedziałam, to aż się zagotował"

Wyznała grzechy księdzu. Ten się wściekł

Spowiedź w Kościele katolickim to oczyszczenie z grzechów. Już przed pierwszą komunią świętą dzieci uczestniczą w spowiedzi, która ma im pozwolić przyjąć sakrament. Jednak bywa, że dla niektórych spowiedź kojarzy się z ogromnym wstydem i stresem. Potwierdzeniem na to są liczne historie opisywane przez internautów w mediach społecznościowych. Jedna z kobiet podzieliła się nawet horrorem, jaki przeżyła podczas spowiedzi, kiedy miała zaledwie 13 lat. Na Twitterze opisała, że jako nastolatka uwielbiała grać w piłkę nożną. Regularnie uczęszczała na zajęcia, które odbywały się w niedzielę. Niestety z tego także powodu nie mogła uczestniczyć we Mszy Świętej. Jako osoba wierząca wyznała to księdzu podczas spowiedzi. Nie sądziła, że duchowny zareaguje w ten sposób.

Reakcja księdza przerosła jednak jej oczekiwania

Duchowny nerwowo zareagował na wyspowiadane przez 13-latkę grzechy. - Jak to powiedziałam, to aż się zagotował. Powiedział mi, że chodzenie do kościoła jest ważniejsze niż mecze i hobby, że Pan Bóg wszystko widzi i mnie stara za to, że jestem niegrzeczna. Myślałam, że się popłaczę w tym konfesjonale. To wzbudziło we mnie strach i jak musiałam iść do spowiedzi, to się trzęsłam - dodała kobieta na Twitterze.

