Czy zmarli słyszą nasze rozmowy aż "do zabicia dzwonu"? Ksiądz wyjaśnia. Ta odpowiedź zaskoczy wielu katolików

Co się dzieje z duszą po śmierci?

Temat śmierci fascynuje wiele osób. Jednych ciekawi, co dzieje się z ciałem człowieka po śmierci, innych z koeli bardziej interesuje metafizyczna strona "odejścia na tamten świat". Katolicy wierzą, że dusza człowieka po śmierci trafia do Nieba, piekła lub do czyśćca. O tym ostatnim opowiadał sam ojciec Pio. Są również osoby, które mocno wierzą, że dusza zmarłego bliskiego towarzyszy im w codziennym życiu. Z pewnością ta wiara daje im siłę do przetrwania ciężkich chwil. Wśród katolików pojawia się również teoria, że człowiek po śmierci przez jakiś czas słyszy rozmowy swoich bliskich. Ma to trwać do momentu, aż zabiją dzwony. Do tej tezy odniósł się ksiądz Piotr Jarosiewicz, który aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na TikToku opowiada o wierze, Kościele katolickim i często odpowiada na pytania obserwatorów dotyczące wiary w Boga.

Czy zmarli słyszą rozmowy bliskich? Ksiądz odpowiada

Jedna z obserwatorek zadał księdzu Piotrowi Jarosiewczowi ciekawe pytanie. Zapytała go, czy zmarli mogą słyszeć nasze rozmowy? Kobieta nie ukrywała, że słyszała nawet teorię o tym, że jest to możliwe do momentu, aż nie zabiją żałobne dzwony w kościele. Duchowny postanowił odpowiedzieć na to pytanie w jednym ze swoich filmików na TikToku. Ksiądz stanowczo zdementował tę teorię. W pierwszej kolejności podkreślił, że przed laty nie było w kościołach dzwonów. Dlatego ta teoria nie ma najmniejszego sensu. - To Bóg jest sprawcą, tego, czy ktoś słyszy, czy nie, bo on jest wszechmogący - podsumował ksiądz Jarosiewicz.

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak, na pewno istnieje Nie wiem, nie zastanawiam się nad tym Nie, to bzdura

Piąta rocznica śmierci Kory Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.