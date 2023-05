"Dla męża najważniejsza jest jego mama". Ksiądz stawia sprawę jasno. Tymi słowami wylał wielu kobietom kubeł zimnej wody na głowę

Kobieta pożaliła się księdzu na swojego męża

W każdym małżeństwie pojawiają się problemy. Relacje małżeńskie bywają niełatwe. Tym gorzej robi się, gdy powodem tych utrudnień są inne osoby, na przykład teściowa. Do tego tematu nawiązał na TikToku znany ksiądz Piotr Jarosiewicz. Duchownego nakłoniła do tego jedna z wiadomości, którą otrzymał od pewnej kobiety. Obserwatorka pożaliła się na swojego męża. "Co zrobić, jak dla męża najważniejsza jest jego mama?" - napisała zdruzgotana do księdza Jaroszewicza. Co jej odpowiedział? Z pewnością jego słowa dadzą wielu kobietom do myślenia. Duchowny udzielił wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie i opisał, jak według wiary powinny wyglądać relacje małżeńskie i gdzie w nich jest miejsce dla rodziców. "Rodzice chcą szczęścia dzieci" - zaznaczył na początku swojej wypowiedzi na TikToku ksiądz Jarosiewicz.

Ksiądz opisał, jak według wiary powinny wyglądać relacje w małżeństwie

Piotr Jarosiewicz to jeden z najpopularniejszych duchownych młodego pokolenia. Swoją popularność zawdzięcza mediom społecznościowym, w których aktywnie się udziela i podejmuje tam ważne dla młodych ludzi tematy i rozterki związane z wiarą i Kościołem. Na pytanie swojej obserwatorki o męża "maminsynka" odpowiedział w stanowczy sposób. "Normą jest to, że [...] dążą do tego, żeby dziecko się usamodzielniło, po naszemu, odcięło pępowinę i zaczęło żyć swoim życiem. Jeśli dziecko nie żyje swoim życiem, to żyje tą rzeczywistością mamy, domu, rodziny. Pierwsza rzecz, jeśli rodzice chcą szczęścia, to trzeba to odciąć [...] Mąż, jeśli jest rozumny, to ślubował miłość, wierność i uczciwość żonie. Czyli tu ma za zadanie robić wszystko. Pan Jacek Pulikowski [...] powiedział, że pierwsza relacja to mąż i żona. Druga rodzice - dzieci. Trzecia my - rodzice i teściowie" - podkreślił ksiądz Piotr Jarosiewicz na TikToku.

Duchowny opisał, co może zrobić żona w takiej sytuacji. "Powiedzieć, mężu, ja ciebie chcę, bo ty mi ślubowałeś miłość, czyli ty mi ślubowałeś czas [...]. Nie znaczy to, że mam nie odwiedzać mamy, czy taty". Kapłan stwierdził, że oprócz szczerej rozmowy z małżonkiem, ważna jest też modlitwa.

Sonda Czy czujesz, że dla Twojego męża ważniejsza jest mama niż Ty? Tak, pępowina nie została odcięta Czasami teściowa się wtrąca w nasz związek Nie, wszystko jest w porządku