Aplikuję kilka kropli i zapominam o ukąszeniach. To sprawdzone sposoby na komary!

Naturalna tarcza przed komarami

Codziennie wieczorem, zanim wyjdziemy z domu lub otworzymy okno, warto zaaplikować kilka kropli olejków eterycznych na nadgarstki, skronie i zgięcia łokci. Czasem warto dodać też kroplę na dekolt czy kostki. Taki aromat delikatnie pachnie i działa jak niewidzialna zbroja. Dla komarów stajemy się po prostu niewidzialni.

Dlaczego warto wybrać olejki eteryczne?

Olejki eteryczne to skoncentrowane esencje roślin, które od wieków były stosowane jako naturalne repelenty. Działają nie tylko odstraszająco na owady, ale też wspierają relaks, poprawiają nastrój i pielęgnują skórę.

Niektóre z nich są wyjątkowo skuteczne jako naturalne sposoby na komary – sprawdź, które warto mieć pod ręką.

TOP 10 olejków eterycznych na komary:

1. Olejek cytronelowy

To klasyka w walce z komarami. Jego intensywny, cytrusowy zapach jest wyjątkowo skuteczny jako naturalny repelent. Można go używać solo lub mieszać z innymi olejkami.

2. Olejek lawendowy

Działa kojąco, odprężająco i… odstrasza owady. Świetny dla dzieci i osób o wrażliwej skórze. Idealny na wieczorne stosowanie przed snem.

3. Olejek eukaliptusowy cytrynowy

To jeden z najlepiej przebadanych olejków w kontekście odstraszania komarów. Jego świeży zapach skutecznie maskuje zapach ludzkiej skóry.

4. Olejek z drzewa herbacianego

Ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, a do tego skutecznie zniechęca owady do zbliżania się. Można go używać również punktowo na już powstałe ukąszenia.

5. Olejek miętowy

Odświeża i chłodzi, co jest szczególnie przyjemne latem. Komary zdecydowanie nie przepadają za jego intensywnym, mentolowym zapachem.

6. Olejek bazyliowy

To mniej znany, ale bardzo skuteczny naturalny sposób na komary. Dodatkowo działa pobudzająco i poprawia koncentrację.

7. Olejek geraniowy (geranium)

Piękny, kwiatowy zapach, który działa odstraszająco nie tylko na komary, ale i kleszcze. Świetnie komponuje się z olejkiem lawendowym i cytronelowym.

8. Olejek rozmarynowy

Jego ziołowy aromat działa odstraszająco na owady i jednocześnie poprawia krążenie. Dobry wybór dla osób lubiących wyraziste nuty.

9. Olejek cedrowy

Działa uspokajająco, a przy okazji skutecznie odpycha owady. Szczególnie ceniony przy wieczornym relaksie w ogrodzie.

10. Olejek z trawy cytrynowej (lemongrasowy)

Jest często stosowany w naturalnych świecach przeciw komarom. Jego świeży, cytrynowy zapach jest dla komarów wyjątkowo drażniący.

Jak stosować olejki eteryczne na komary? Oto kilka sprawdzonych sposobów:

Bezpośrednio na skórę

Rozcieńcz 2–3 krople wybranego olejku w łyżeczce oleju bazowego (np. oleju jojoba, migdałowego lub kokosowego) i wmasuj w skórę. Skup się na miejscach odkrytych: nadgarstki, kostki, kark, skronie.

Do dyfuzora lub kominka zapachowego

Rozpyl zapach w pomieszczeniu, w którym spędzasz wieczór. Stworzysz przyjemny klimat i skutecznie odstraszysz komary.

Spray DIY

Zmieszaj w buteleczce z atomizerem:

100 ml wody lub hydrolatu (np. z lawendy), 1 łyżka alkoholu lub octu jabłkowego, 15–20 kropli wybranych olejków eterycznych.

Wstrząśnij przed użyciem i spryskuj ciało lub ubrania.

Na tkaniny lub moskitiery

Kilka kropli olejku możesz również wetrzeć w brzeg poduszki, moskitiery, zasłony czy obrus ogrodowy.

Bezpieczne stosowanie – o czym pamiętać?

Zawsze wykonaj próbę uczuleniową – nanieś kroplę rozcieńczonego olejku na nadgarstek i obserwuj reakcję przez 24h. Nie stosuj nierozcieńczonych olejków bezpośrednio na skórę, szczególnie u dzieci i kobiet w ciąży. Niektóre olejki (np. cytrusowe) mogą uwrażliwiać skórę na słońce – stosuj je wieczorem.

Komary to uciążliwi przeciwnicy, ale nie musisz od razu sięgać po chemiczne bomby. Olejki eteryczne to skuteczna, przyjemna i bezpieczna alternatywa – sprawdzona przez pokolenia, a teraz wracająca do łask w bardziej świadomych czasach.