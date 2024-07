Obieram i stawiam blisko świecy, a komary się nie zbliżają. Domowy sposób na odstraszanie komarów

Podlewam tym trawnik 2 razy w miesiącu. Jest gęsty jak nigdy przedtem. Domowy nawóz do trawy na zagęszczenie

Obieram i stawiam blisko świecy, a komary się nie zbliżają

Komary to prawdziwa zmora letnich wieczorów. Potrafią zniszczyć każdy wakacyjny wypad i grillowanie na świeżym powietrzu. Zwłaszcza teraz, gdy dni są upalne i wieczory ciepłe, te małe, gryzące owady uprzykrzają życie ze zdwojoną siłą. Istnieje kilka sposobów na komary, zarówno tych naturalnych, jak i tych wspomaganych chemią. Zatem jeśli chcesz spędzić spokojny letni wieczór na świeżym powietrzu, aby na przykład, podziwiać spadające gwiazdy z roju Perseidów i nie chcesz słyszeć brzęczących owadów za uchem, to warto przygotowując ten domowy odstraszacz na komary. Jest naprawdę skuteczny i szybko sprawi, że owady będą omijać Cię szerokim łukiem. Wystarczy, że obierzesz dwie cytryny, ich skórki połóż obok zapalonej świeczki. Po chwili ciepło świeczki sprawi, że skórki cytrynowe będą wydzielać zapach, którego komary nie znoszą i na pewno się do Ciebie nie zbliżą.

Domowy odstraszacz komarów

Rośliny, które odstraszają komary są naturalną alternatywą dla chemicznych preparatów. Wiele z nich ma silne olejki eteryczne, dzięki czemu uprzykrzające życie insekty trzymają się od nas z daleka. Warto posadzić je w swoim ogrodzie lub na tarasie, aby móc spokojnie spędzać wieczory na świeżym powietrzu. Do roślin odstraszających komary należą m.in.:

komarzyca,

wrotycz,

lawenda wąskolistna,

kocimiętka.

Oprócz kwiatów, które odstraszają komary i meszki, warto zaopatrzyć się także w zioła, których te owady nie lubią. Ustaw na balkonie doniczki z miętą, rozmarynem, melisą, tymiankiem, bazylią i koprem włoskim.