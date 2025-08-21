Azjatycki nawóz na marniejące ogórki. Podlewaj nim ogórki raz na dziesięć dni, a jeszcze w tym sezonie zwiększysz plony. Naturalny nawóz na większe plony

Zmagasz się z problemem słabych plonów ogórków? Dowiedz się, jak uratować swoje uprawy.

Poznaj przepis na domowy nawóz, który wzmocni ogórki i ochroni je przed chorobami.

Mleko, ryż i popiół to tylko niektóre składniki eliksiru, który zapewni Ci obfite plony.

Chcesz poznać tajniki nawożenia i dowiedzieć się, jak prawidłowo dbać o ogórki?

Wymieszaj ze sobą te składniki i podlewaj tym ogórki! Jeszcze w tym sezonie uratujesz plony

Za wysoka wilgoć, upalne temperatury oraz błędy w pielęgnacji - wszystko to może wpłynąć na owocowanie ogórków. Zastanawiasz się czemu u sąsiadów rosną duże i zielne ogórki, a Twoje przypominają ich marną imitację? Jeszcze nie jest za późno, aby działać. Ogórki mogą owocować i dojrzewać nawet do września. Przygotuj domowy nawóz, który wzmocni krzaczki i ochroni owocowe przed chorobami. Mistrzowie ogrodnictwa z portalu deccoria.pl przygotowali idealny przepis na późny nawóz do ogórków.

Aby przygotować nawóz do ogórków podwajający plony potrzebujesz:

2 łyżki ryżu - ryż świetnie pobudza mikroorganizmu w glebie i zwiększa odporność roślin na warunki atmosferyczne.

300 ml wody - to podstawa każdej płynnej odżywki. Dzięki wodzie minerały i witaminy transferują do gleby, skąd są pobierane przez rośliny.

100 ml mleka - mleko zawiera wapń, potas i fosfor i dodatkowo chroni prze chorobami grzybowymi.

1 łyżki popiołu - dostarcza fosfor i wzmacnia układ korzeniowy.

1/2 miodli indyjskiej w proszku - świetnie wzbogaca glebę oraz chroni przed szkodnikami.

Do wiaderka (najlepiej metalowego) wsyp wcześniej zmielony ryż, dolej wody oraz dodaj miodlę indyjską oraz popiół. Całość dokładnie wymieszaj i odstaw na 2 dni w suche i zacienione miejsce. Po tym czasie dodaj mleko. Nawóz jest gotowy. Przed jego użyciem rozcieńczaj go w 2 litrach wody i podlewaj nim ogórki raz na 10 dni.

Dlaczego Twoje ogórki marnie owocują?

Powodów, dla których ogórki marnie owocują może być wiele. Najczęściej wynikają one z błędów pielęgnacji, za małej, lub za dużej ilości nawozów oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych. Ogórki najlepiej rosną w umiarkowanych temperaturach, w okolicach 15 do 30 stopni Celsjusza. Potrzebują dużo słońca i dobrze rosną na stanowiskach z rozproszonym światłem.