Babcia Gienia zawsze przestrzegała przed noszeniem portfela w tylnej kieszeni. "Od noszenia tam portfela, tyłek uwiera". Naukowcy potwierdzają, że miała rację

Ludowe mądrości często miały swoje przełożenie w medycynie. Moja babcia Gienia zawsze przestrzegała przed noszeniem portfela w tylnej kieszeni. Jej rady nie miały nic wspólnego z możliwością kradzieży pieniędzy z kieszeni, a dotyczyły bolesnej przypadłości. Babcia zawsze mówiła, że portfel noszony w tylnej kieszeni oznacza problemy ze zdrowiem i ból w pośladkach. Teraz okazuje się, że jej mądrości wcale nie były "takie od czapy" jak nam się wydawało. Naukowcy potwierdzają, że noszenie portfela w tylnej kieszeni może skutkować boleściami. Zespół mięśnia gruszkowatego inaczej nazywany syndromem mięśnia gruszkowatego to bolesna przypadłość, która może objawiać się bólami w pośladkach, które promieniują aż do nóg. Mięsień gruszkowaty to podłużny mięsień znajdujący się w pośladkach. Jego najważniejszą funkcją jest stabilizacja stawu biodrowego. Długotrwały nacisk i jego przeciążenie powoduje ból. Może być on spowodowany noszonymi w tylnej kieszeni przedmiotami podczas siadania. Inne przyczyny bólu to kontuzje dotykające biegaczy, nieprawidłowa postawa oraz wielogodzinne siedzenie.

Jak uniknąć syndromu mięśnia gruszkowatego?

Przede wszystkim pamiętaj o ruchu i rozciąganiu mięśni pośladkowych. Unikaj noszenia przedmiotów w tylnej kieszeni, a jeżeli masz pracę siedzącą, to rób przerwy i staraj się rozciągać. Dobrym sposobem na bóle mięśnia gruszkowatego jest także rolowanie. Wystarczy, że pod pośladek położysz piłkę tenisową i będziesz przez kilka minut ją rolować. Ćwiczenie to możesz także wykonać przy ścianie.

