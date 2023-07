Babcia miała najlepszy przepis na chrupiące ogórki. Kiszone i małosolne będą obłędne dzięki złotym proporcjom soli i wody. Zrób, a nie pożałujesz

Ogórki kiszone powinny być twarde i chrupiące. Podobnie zresztą jak małosolne. Miękkie i brzydko pachnące są zepsute i lepiej ich nie jeść. Jedną z podstawowych przyczyn miękkich i pustych w środku kiszonych orków jest zła jakość warzyw. Dlatego wybierając ogórki do kiszenia, upewnijmy się, że nie pochodzą z gospodarstwa, w którym stosuje się dużo nawozów. Ogórki, które rosły bez chemicznych wspomagaczy to podstawa udanych kiszonek. Co jeszcze wpływa na ich smak?

Ogórki kiszone i małosolne z przepisu babci. Ten składnik sprawi, że kiszonki będą twarde i chrupiące

Kiszenie to jedna z najstarszych form przechowywania żywności. W czasach bez lodówek i zamrażarek właśnie w ten sposób konserwowano warzywa i owoce. Chociaż nie tylko chęć przedłużenia trwałości produktów była tu ważna. Według niektórych podań w starożytnej Grecji kiszone ogórki zalecano jako panaceum na słabą pamięć i obniżenie popędu seksualnego. Dzisiaj kiszonki są zaliczane do kategorii super foods i cieszą się ogromną popularnością na całym świecie. W Polsce kapustę i ogórki kisi się od wieków i niemal każda rodzina ma swój niezawodny przepis na przygotowanie słoików. Jednak z czasem receptury są zapominane i zaczynamy szukać nowych. W przypadku ogórków zarówno małosolnych, jak i kiszonych ważne są warzywa dobrej jakości. Poza tym liczy się woda i jej temperatura, o czym pisaliśmy tu. Nie wolno zapominać także o liściach porzeczki oraz dębu, a także korzeniu chrzanu. To właśnie chrzan sprawia, że ogórki są jędrne i chrupiące.

Ile soli do ogórków? Złote proporcje, dzięki którym małosolne i kiszone będą pyszne

Ogórki małosolne i kiszone przygotowuje się tak samo, z tym że małosolne są gotowe po trzech dniach a kiszone po mniej więcej dwóch tygodniach. Dlatego nie ma różnicy w proporcjach soli i wody. Najprostszy przepis na przygotowanie solanki to łyżka soli na litr wody. Dobrze, by była to sól kamienna, a nie jodowana. Ważne też, by kisić ogórki w szklanych lub kamionkowych naczyniach. Te przygotowane w plastikowych pojemnikach są szkodliwe, o czym piszemy tu.

ZOBACZ TEŻ: Takie ziemniaki są zakazane. Nie jedz i nie kupuj. Mogą powodować śpiączkę

Sonda Robisz kiszone ogórki? Tak. Nie lubię kupnych przetworów Kiszonych nie, ale małoslolne tak Nie. Kupuję w sklepie