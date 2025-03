Babunia zawsze przykładała to do stóp na wiosnę. Sposób na odciski z PRL-u działał lepiej niż zmiękczające maści z apteki. Usuwanie nagniotków domowymi sposobami

Moja babunia w PRL-u tak prała ręczniki. Gdy nie było nic na półkach wsypywała to do Frani. Sposób ten rewelacyjnie wybielał i zmiękczał ręczniki

Dlaczego powstają odciski na stopach?

Nieprzyjemne odciski na stopach to bardzo powszechny problem. Osoby z cienką i wrażliwą skórę cierpią na niego częściej, ale praktycznie zdarza się to każdemu. Zbyt długi czas w butach, za ciasne obuwie, a także brak skarpetek - od tego mogą na stopach zrobić się bolesne nagniotki. Czasem problem jest tak poważny, że skóra się zdziera aż do krwi. Odciski na stopach nazywane również nagniotkami to nic innego jak skutek nadmiernego rogowacenia się skóry. Robi się ona twarda i bolesna. Odciski najczęściej powstają na piętach lub podeszwie stopy. Aby zminimalizować ryzyko ich wystąpienia należy odpowiednio pielęgnować skórę stop. Oznacza to stosowanie maści zmiękczających. Bardzo dobrze sprawdzają się kremy zawierające wysokie stężenie mocznika. Stopy warto również regularnie namaczać oraz stosować peelingi. W drogeriach można znaleźć peelingi dostosowane właśnie do stóp.

Babciny sposób na odciski z PRL-u. Zrób to, a nagniotki nie będą boleć

W PRL-u ludzie częściej sięgali po domowe sposoby. Wiedzieli, jak włączyć naturalne metody co swojego codziennego życia. Moja babcia zawsze powtarzała, że na odciski na stopach najlepiej radzi sobie czosnek. Wystarczy wymieszać kilka rozgniecionych ząbków świeżego czosnku z oliwą. Ważne, aby oliwa była czysta i nie zawierała różnych przypraw, które mogą podrażniać skórę. Szczególnie uważaj na chilli. Wymieszamy czosnek z oliwą przełóż na gazę, którą następnie przyłóż do odcisku. Całość zabezpiecz opatrunkiem i zostaw na kilka godzin. Najlepiej jest to zrobić wieczorem i pójść spać. Rano przemyj odcisk letnią wodą. Czosnek znany jest ze swoich przeciwbakteryjnych właściwości. Działa jak naturalny antybiotyk, a dodatkowo wyciąga opuchliznę. W połączeniu z oliwą świetnie zmiękcza oraz natłuszcza skórę. Sposób ten pozwoli szybciej pozbyć się odcisku ze stopy. Pamiętaj jednak, aby nie stosować czosnku na duże pęcherze oraz otwarte rany.