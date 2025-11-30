Bądź szefem we własnej kuchni, czyli jak ułatwić sobie gotowanie?

Ninja to światowy gigant produkujący urządzenia do domu. Marka kilka lat temu weszła na polski rynek i zebrała wiele pozytywnych opinii. W ich ofercie można znaleźć wiele urządzeń typu air fryer. W ostatnim czasie na popularnością zyskują jednak te dwukomorowe. Pozwalają one na jednoczesne przygotowywanie posiłków w dwóch koszykach. To prawdziwy gamę changer w przyrządzaniu obiadu dla całego rodziny.

Ninja MAX 6-in-1 Dual Zone Air Fryer 9,5 l DZ400EU to urządzenie, które spełni wszystkie podstawowe oczekiwania wobec air fryer'a. Przyrządzisz w nim pyszne potrawy przy zużyciu mniejszej ilości energii elektrycznej niż w piekarniku. Gotowanie i pieczenia ciepłym powietrzem pozwala na mniejszą ilość zastosowanego tłuszczu, a ulubione potrawy są gotowe szybciej.

Ninja MAX 6-in-1 Dual Zone Air Fryer 9,5 l DZ400EU pozwala na efektywne i szybsze gotowanie dla całej rodziny, przy zachowaniu ergonomicznej wielkości urządzenia. Produktów ten zmieści się w każdej kuchni. Posiada on aż 6 funkcji gotowania, dzięki czemu nigdy nie skończą Ci się pomysły. W razie potrzeby możesz wybrać program

Air Fry (Smażenie beztłuszczowe),

Max Crisp (Max Crisp),

Roast (pieczenie),

Bake (pieczenie),

Dehydrate (suszenie),

Reheat (podgrzewanie)

Eksperci wskazują, że aby posiłki z air fryer'a były zarówno zdrowe, jak i smaczne najlepiej jest stosować optymalny stosunek czasu gotowania do używanej temperatury. Dzięki temu przygotowywane potrawy zachwycą każdego. Będą idealnie chrupiące i wyważone w smaku.

Jeśli szukasz czegoś, co naprawdę odmieni Twoje gotowanie i sprawi, że w końcu przestaniesz stać nad patelnią i garnkami jak szalony, to ten Ninja Max 6-in-1 Dual Zone Air Fryer to jest absolutny sztos. Zapomnij o tych wszystkich małych frytkownicach, które ledwo mieszczą porcję dla jednej osoby. To jest prawdziwy potwór, ale w dobrym sensie! Wyobraź sobie, że masz w kuchni sprzęt, który potrafi praktycznie wszystko – od zrobienia super chrupiących frytek, przez upieczenie kurczaka, aż po wysuszenie owoców na zdrowe przekąski. I to wszystko bez tony oleju!

Tutaj możesz w jednej komorze robić np. pyszne, zdrowe frytki, a w drugiej piec sobie kawałek łososia albo warzywa. Tryb SYNC to jak magiczna różdżka – wybierasz, że chcesz frytki i kurczaka, on sam kombinuje z czasami i temperaturami tak, żeby wszystko było gotowe w tym samym momencie. Wychodzisz z kuchni, wracasz, a tam dwa dania czekają na Ciebie idealnie ciepłe i gotowe do podania. A jak masz dużą imprezę albo po prostu jesteś mega głodny, to tryb MATCH pozwala Ci zrobić podwójną porcję tego samego dania w obu komorach jednocześnie. Koniec z kombinowaniem i dzieleniem na raty!

Obsługa jest dziecinnie prosta, panel jest intuicyjny, a samo urządzenie wygląda naprawdę nowocześnie, więc będzie pasować do każdej kuchni. A po całym tym kulinarnym szaleństwie? Wrzucasz kosze do zmywarki i masz problem z głowy. Zero szorowania i walki z przypalonym tłuszczem. To po prostu ułatwia życie i pozwala cieszyć się jedzeniem, a nie stresem związanym z jego przygotowaniem.

i Autor: Ninja MAX 6-in-1 Dual Zone Air Fryer 9,5 l DZ400EU/ Materiały prasowe

i Autor: Karolina Piątkowska

i Autor: Karolina Piątkowska

i Autor: Karolina Piątkowska