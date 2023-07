Bajeczna metoda, by dywan się nie ugniatał. W ten sposób pozbędziesz się odgnieceń. W kilka sekund dywan odzyska puszystość, a włosie się uniesie

To największy błąd podczas używania antyperspirantu. Przez to nie działa! Jak robić to prawidłowo, aby czuć się świeżo przez cały dzień?

Jak pozbyć się odgnieceń na dywanie? W ten sposób dywan znów będzie puszysty

Wiele osób nie wyobraża sobie mieszkania bez dywanów. Dodają one pomieszczeniom uroku oraz przytulności. Dywany też genialnie wyciszają pokoje i chronią podłogi. Niestety, dywany (zwłaszcza te z długim włosiem) często się odkształcają i odgniatają. Włosie przestaje być puszyste i dywan traci swoją miękkość. Czy są sposoby, które pozwalają rozwiązać ten problem? Odgnieciony dywan to nie koniec świata i są proste patenty, które sprawią, że odzyska on swój kształt.

Sposób na odgniecenia na dywanie. Wykorzystaj żelazko

Jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na odkształcenia na dywanie jest wykorzystanie żelazka. Użyj funkcji parowej na odgniecione miejsca na dywanie. Gorąca para zmiękczy włosie, dzięki czemu odzyska on swój dawny kształt. Na koniec wystarczy, że przeczeszesz dywan szczotką o twardym włosiu, a odgniecenia znikną. Pamiętaj jednak, by pod żadnym pozorem nie przykładać żelazka bezpośrednio do dywanu. W ten sposób możesz go zniszczyć i przypalić.

