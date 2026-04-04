Barszcz biały czy żurek? To przysmak wielkanocny, który Polacy mylą. Czym się różnią?

Barszcz biały czy żurek? To przysmak wielkanocny, który Polacy mylą
Wielkanocne potrawy są z pewnością jednymi z najpyszniejszych w polskim menu. Często spotykane jest przekonanie, że żurek i barszcz biały to właściwie to samo. To nieporozumienie wynika prawdopodobnie z faktu, że oba dania bazują na zakwasie i są popularnymi zupami w kuchni polskiej, często podawanymi na Wielkanoc. Jednakże, pomimo podobieństw w wyglądzie i zastosowaniu, kluczowe różnice tkwią w składnikach zakwasu i tradycyjnych dodatkach, które nadają im unikalny charakter. Warto pamiętać, że w zależności od regionu Polski, zarówno przepisy na żurek, jak i barszcz biały mogą się różnić, a lokalne warianty dodają im jeszcze więcej smaku i charakteru. A czym różni się żurek od barszczu białego?
Barszcz biały i żurek to dwa klasyczne dania kuchni polskiej, które są często mylone lub uważane za to samo. Chociaż są do siebie bardzo podobne i bazują na zakwasie, istnieją kluczowe różnice, które pozwalają je rozróżnić. Główna różnica leży w rodzaju zakwasu użytego do ich przygotowania. Do przygotowania żurku używamy zakwasu żytniego, natomiast do barszczu dodajemy pszennego. Zakwas pszenny jest łagodniejszy w smaku, mniej kwaśny i jaśniejszy, dlatego żurek jest zazwyczaj gęstszy i ma bardziej mętny, szarawy odcień niż barszcz. Różnica między żurkiem i barszczem tkwi także w dodawanych do ich przygotowania składnikach. W przypadku tego pierwszego często dodajemy ziemniaki, białą kiełbasę (lub wędzony boczek), jajko ugotowane na twardo. Nierzadko doprawiany jest czosnkiem, majerankiem, pieprzem. Wiele regionalnych wersji zawiera również suszone grzyby. Z kolei do barszczu białego najczęściej dodaje się chrzan.