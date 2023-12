Bezbłędny sposób na odplamianie dywanów! Posypuję tym plamę na dywanie, a brud sam się rozpuszcza

Turbo skuteczne sposoby na plamy na dywanie! Te triki powinien znać każdy

Plama na dywanie nie wygląda estetycznie, jednak bądźmy szczerzy, praktycznie niemożliwe jest utrzymanie dywanów w nieskazitelnej czystości. Warto, raz na jakiś czas uprać cały dywan, jednak co w przypadku, gdy pojawi się na nim pojedyncza plama? Możesz oczywiście sięgnąć po sklepowe detergenty, jeśli jednak chcesz oszczędzić pieniądze to wypróbuj domowe sposoby na odplamianie dywanów. Wykorzystaj jeden z tych, które dla Ciebie przygotowaliśmy i przekonaj się, że czyszczenie dywanów nie musi być uciążliwe i trudne.

Zobacz także: Genialny myk na czyszczenie luster. W kilka sekund pozbędziesz się śladów palców, a smugi odejdą w zapomnienie. Tego sposobu używają w hotelach

Jak wyczyścić dywan? Soda oczyszczona

Nie ma sposobów na sprzątanie bez sody oczyszczonej. Poradzi sobie ona również w przypadku plam na dywanie. Wystarczy, że posypiesz dywan sodą oczyszczoną, a następnie do odkurzysz. Soda rewelacyjnie odświeży tkaninie i usunie nieprzyjemny zapach. Poradzi sobie także z uciążliwymi plamami po winie lub kawie.

Jak wyczyścić dywan? Alkohol i sól

Alkohol rewelacyjnie poradzi sobie z tłustymi zabrudzeniami. Aby jeszcze bardziej wzmocnić efekt odplamiania przygotuj roztwór z alkoholu i soli w proporcjach 1:4 i przetrzyj nim plamę.

Jak wyczyścić dywan? Mąka ziemniaczana z mlekiem

To połączenie skutecznie wyczyści kolorowe plamy, na przykład te pro kredkach lub tuszach. Wsyp do miski dwie łyżki mąki ziemniaczanej i dodaj do niej niewielką ilość mleka, tak by powstała gęsta pasta. Potrzyj nią plamę i pozostaw do całkowitego wyschnięcia, a następnie odkurz dywan.

Sonda Stosujesz domowe środki podczas porządków? Tak Nie