Genialny myk na czyszczenie luster. W kilka sekund pozbędziesz się śladów palców, a smugi odejdą w zapomnienie. Tego sposobu używają w hotelach

Pamiętaj, że tafla lustra to przede wszystkim warstwa srebra, naniesiona od tyłu na szkło. Czyszczenie jej żrącymi i silnymi detergentami może nieodwracalnie zniszczyć powierzchnię lustra. Unikaj preparatów o kwaśnym lub zasadowym pH, takich jak woda z octem, woda z amoniakiem czy wszelkiego rodzaju mleczka do czyszczenia. Co ciekawe, wiele osób czyści lustra płynem do szyb, jednak jak się okazuje one nie zawsze się do tego nadają. Lustro najlepiej czyścić miękką szmatką nasączoną preparatem do mycia luster. Możesz wykorzystać również ciepłą wodę, wyczyść lustro do sucha, a nie zostaną na nim smugi i zacieki.

Jak myć lustro, by nie zaparowywało? Pokojówka zdradziła sekret, jak robią to w hotelach

Okazuje się, że jest sprytny trik ma mycie luter, by te nie zaparowywały i były lśniąco czyste przez długi czas. To genialny sposób, o którym mało osób słyszało. Jedyne, czego potrzebujesz to pianka do golenia. Wystarczy, że delikatnie przetrzesz nią powierzchnię lustra, a następnie wypolerujesz. W ten sposób zabezpieczysz lustro przed parowaniem. Powtarzaj tą czynność co trzy tygodnie, a Twoje lustra będą zachwycały lśniącą powierzchnią.

