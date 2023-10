Bezpieczeństwo na drodze w rękach kobiet

Wyjmij to z doniczki. Storczyk będzie uginać się od kwiatów, aż sąsiadki przetrą oczy ze zdumienia. Pielęgnacja storczyków jesienią

Co ze świętami?!

Połóż to na grobie przed 1 listopada. Tak ochronisz wieńce przed złodziejami. Poradnik na Wszystkich Świętych 2023

Organizowane przez FORVIA wydarzenie już po raz trzeci było szansą na zdobycie nowych kompetencji i wymianę doświadczeń pracowniczek marki oraz możliwością do rozwijania nowych umiejętności, zwłaszcza tych związanych z bezpieczeństwem na drodze. To inicjatywa, która pomaga w budowaniu wartościowej kultury organizacji, opartej na wsparciu i wzajemnej inspiracji do dalszych osiągnięć kobiet z branży automotive.

— Kobiety stanowią ponad 40% załogi grupy FORVIA — mówi Agata Matyj, Country Communication Specialist. — Każdego dnia nasz różnorodny zespół udowadnia, że motoryzacja nie jest domeną wyłącznie mężczyzn. Chcemy wspierać kobiety w tej branży, a kolejne odsłony Women’s Summit są tego doskonałym dowodem — podkreśla.

Kobiety bezpieczniejsze „za kółkiem”

Jednym z kluczowych punktów programu była wizyta na torze bezpiecznej jazdy— jednym z najnowocześniejszych torów w Europie, który wyposażony jest m.in. w sieć dróg z różnymi typami zakrętów, płyty poślizgowe, kurtyny wodne, a także „szarpak”, czyli urządzenie do wprowadzania w poślizg nadsterowny. Dzięki czemu uczestniczki miały okazję przejść praktyczne szkolenie z bezpiecznej jazdy.

— FORVIA przywiązuje wielką wagę do rozwoju kompetencji i bezpieczeństwa swoich pracowników — podkreśla Ewa Kwiecińska, Country Communication Manager — Co drugi samochód na świecie jeździ na częściach produkowanych przez FORVIĘ, co oznacza, że mamy bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drodze milionów osób na całym świecie. Chcemy, aby także osoby kierujące tymi pojazdami jeździły odpowiedzialnie — podkreśla.

Spokój w głowie = bezpieczeństwo na drodze

Do wypadków na drogach najczęściej dochodzi przez brawurę, nieuwagę czy roztargnienie. Ogromny wpływ na sposób prowadzenia auta ma psychika kierującego. Dlatego oprócz wzmacniania kompetencji „za kółkiem” uczestniczki Summitu wzięły udział w warsztatach na temat zarządzania stresem pod hasłem „Take it easy, stresuj się dobrze”. Zrozumienie tego, jak odpowiednio zarządzać czasem, a przy tym radzić sobie ze stresem i utrzymywać równowagę psychiczną, przekłada się nie tylko na pewność siebie, ale także bezpośrednio na bezpieczną jazdę samochodem.

i Autor: Materiały prasowe FORVIA