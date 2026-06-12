Biedronka rozpieszcza promocjami. Zamiast blisko 200 zł tylko 40 zł. Tego przedmiotu potrzebuje w domy każdy

Biedronka prezentuje nową gazetkę "Hity i Inspiracje", która wykracza poza żywność, oferując szeroki wybór praktycznych artykułów do domu.

Najnowsza oferta skupia się na niezwykle atrakcyjnych promocjach wyposażenia kuchni, w tym patelniach, rondelkach i zestawach noży, dostępnych już od 18 czerwca.

Sprawdź, jak odświeżyć swoją kuchnię bez wydawania fortuny i odkryj wszystkie hity, zanim znikną z półek!

Nowa gazetka promocyjna Biedronki. W ofercie wyposażenie kuchni w atrakcyjnych cenach

Markety i dyskonty już przyzwyczaiły nas do cotygodniowych gazetek promocyjnych, w których prześcigają się na najlepsze oferty. Zdecydowana większość promocji dotyczy oczywiście przecen na żywność, kosmetyki i artykuły pierwszej potrzeby. Biedronka wypuszcza także gazetkę Hity i Inspiracje, w której przedstawiana jest oferta odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego, książek, a nawet przedmiotów przydatnych na urlopie.

Najnowsza gazetka promocyjna Biedronki tego typu obfituje w liczne przeceny na zbliżający się Dzień Ojca oraz na wakacje. Znajdziemy w niej szeroki wybór narzędzi, w tym stojak za 79,90 zł, a także imadło w cenie 49,99 zł. Miłośnikom majsterkowania spodobać się może także skrzynka na narzędzia za 119 zł, oraz lampa warsztatowa za 19,99 zł.

Hitem najnowszych promocji Biedronki może jednak okazać się szeroka oferta wyposażenia kuchni. Wszyscy wiemy, jak drogie mogą być garnki i patelnie. Zestawy garnków potrafią kosztować nawet kilkaset złotych, a koszt patelni może wynieść nawet 200 zł. W promocji Biedronki kupisz je o wiele taniej. Już od czwartku, 18 czerwca w cenie 39,99 zł znajdziesz patelnię (klasyczną o średnicy 24 cm lub naleśnikową) lub rondelek (o średnicy 20 cm). Naczyń z promocji Biedronki możesz używać różnych kuchenkach, w tym na płycie indykcyjnej. To nie jedyna kuchenna oferta w najnowszej gazetce promocyjnej Biedronki. W promocji znalazł się również zestaw 3 noży z akcesoriami za 29,99 zł. Miłośnicy wypieków zwrócą także uwagę na rożnych kształtów formy do pieczenia w cenie 29,99 zł. Letni hitem może również okazać się oferta naczyń z porcelany za 29,99 zł za sztukę. Do wyboru jest salaterka, maselniczka, talerze oraz cukiernica.

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

8