Biegnij do Biedronki i nawet się nie zastanawiaj! Teraz zaoszczędzisz 1600 zł, a później wiele czasu

W Biedronce ruszyły nowe promocje na sprzęt AGD, pozwalające zaoszczędzić setki złotych.

Wśród przecenionych produktów znajdziesz nowoczesne odkurzacze pionowe i roboty sprzątające.

Sprawdź, jak technologia Dreame może zrewolucjonizować Twoje domowe porządki, nie rujnując portfela!

Promocje w Biedronce! Oszczędności nawet 1600 zł!

W poniedziałek, 13 października w Biedronce rozpoczęły się nowe promocje. W tym tygodniu szczególnie warto zainteresować się ofertą promocyjną Biedronki na produkty do domu. W gazetce "Hity i inspiracje" znajdziesz rewelacyjną ofertę promocyjną na nowoczesne odkurzacze. To innowacyjne urządzenie, które pomogą Ci podczas codziennych obowiązków.

Pierwszą z ciekawych propozycji promocji Biedronki jest odkurzasz pionowy marki Dreame. W promocji kupisz go za 699 zł, podczas gdy jego cena regularna wynosi 1199 zł. Już od pewnego czasu odkurzacze pionowe wyparły z rynku te tradycyjne. Mają one nie tylko większą moc ssania, ale też są wygodniejsze w użyciu. Z powodzeniem usuwają one wszystkie zabrudzenia, w tym kurz, roztocza, a nawet sierść zwierząt. Model Dreame H12 Core z promocji Biedronki wyposażony jest także w funkcję mopowania. Dzięki temu to jedno urządzenie łączy w sobie dwie funkcje, które są niezbędne podczas domowych porządków.

To jednak nie wszystko. Miłośnicy nowych technologii i inteligentnych gadżetów powinni zainteresować się także ofertą promocyjną Biedronki na robot sprzątający Dreame L10 Ultra. O typowy, samojeżdzący odkurzacz. Jego regularna cena wynosi aż 3199 zł, podczas gdy w promocji Biedronki kupisz go za jedyne 1599 zł. "Dzięki mocy ssącej sięgającej 5300 Pa, funkcji samoopróżniania zbiornika na kurz, czyszczenia i suszenia mopów oraz zaawansowanej nawigacji LiDAR współpracującej z asystentami głosowym, Twój dom będzie zawsze lśnił czystością".

i Autor: Biedronka/ Materiały prasowe