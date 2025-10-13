Biegnij do Biedronki i nawet się nie zastanawiaj! Teraz zaoszczędzisz 1600 zł, a później wiele czasu

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-10-13 5:23

Poniedziałek oznacza nowe gazetki promocyjne. W tym tygodniu warto zainteresować się promocjami do domu od Biedronki. Popularna sieć przygotowała wyjątkowe przeceny na kochane przez Polaków urządzenia. Możesz zaoszczędzić albo 500 zł albo nawet 1600 zł!

Sklep Biedronka

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS
  • W Biedronce ruszyły nowe promocje na sprzęt AGD, pozwalające zaoszczędzić setki złotych.
  • Wśród przecenionych produktów znajdziesz nowoczesne odkurzacze pionowe i roboty sprzątające.
  • Sprawdź, jak technologia Dreame może zrewolucjonizować Twoje domowe porządki, nie rujnując portfela!

Promocje w Biedronce! Oszczędności nawet 1600 zł!

W poniedziałek, 13 października w Biedronce rozpoczęły się nowe promocje. W tym tygodniu szczególnie warto zainteresować się ofertą promocyjną Biedronki na produkty do domu. W gazetce "Hity i inspiracje" znajdziesz rewelacyjną ofertę promocyjną na nowoczesne odkurzacze. To innowacyjne urządzenie, które pomogą Ci podczas codziennych obowiązków.

Pierwszą z ciekawych propozycji promocji Biedronki jest odkurzasz pionowy marki Dreame. W promocji kupisz go za 699 zł, podczas gdy jego cena regularna wynosi 1199 zł. Już od pewnego czasu odkurzacze pionowe wyparły z rynku te tradycyjne. Mają one nie tylko większą moc ssania, ale też są wygodniejsze w użyciu. Z powodzeniem usuwają one wszystkie zabrudzenia, w tym kurz, roztocza, a nawet sierść zwierząt. Model Dreame H12 Core z promocji Biedronki wyposażony jest także w funkcję mopowania. Dzięki temu to jedno urządzenie łączy w sobie dwie funkcje, które są niezbędne podczas domowych porządków.

To jednak nie wszystko. Miłośnicy nowych technologii i inteligentnych gadżetów powinni zainteresować się także ofertą promocyjną Biedronki na robot sprzątający Dreame L10 Ultra. O typowy, samojeżdzący odkurzacz. Jego regularna cena wynosi aż 3199 zł, podczas gdy w promocji Biedronki kupisz go za jedyne 1599 zł. "Dzięki mocy ssącej sięgającej 5300 Pa, funkcji samoopróżniania zbiornika na kurz, czyszczenia i suszenia mopów oraz zaawansowanej nawigacji LiDAR współpracującej z asystentami głosowym, Twój dom będzie zawsze lśnił czystością".

Biedronka

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe
