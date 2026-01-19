Biorę 3 łyżki tej mieszanki i nakładam na suche włosy. Zimowa maska na łamliwe i suche włosy. Przestają wypadać i są lśniące jak tafla wody

Zimą włosy narażone są na przesuszenie i łamliwość przez mróz i suche powietrze.

Naturalne, domowe maski to sprawdzony sposób na wzmocnienie i regenerację włosów.

Poznaj przepisy na proste, skuteczne odżywki z miodu, jogurtu i siemienia lnianego, które odżywią Twoje włosy.

Odkryj, jak łatwo przywrócić włosom blask i zdrowie – kliknij, aby poznać domowe receptury!

Zimowa odżywka do włosów suchych i łamliwych

Miód działa jak naturalny humektant, przyciągając wilgoć do włosów, a jogurt dzięki zawartości protein odbudowuje ich strukturę, sprawiając, że stają się bardziej elastyczne i mniej podatne na łamanie. Do jej przygotowania potrzebujesz: 2 łyżki naturalnego jogurtu i 1 łyżka miodu. Wymieszaj składniki w miseczce, nałóż na wilgotne włosy, pozostaw na 20-30 minut, a następnie spłucz letnią wodą i umyj włosy szamponem.

Wzmacniająca odżywka przeciw wypadaniu do włosów

Siemię lniane zawiera kwasy tłuszczowe omega-3, które odżywiają cebulki włosów, zapobiegając ich wypadaniu. Kisiel z siemienia lnianego działa również jak naturalny stylizator, podkreślając skręt loków i wygładzając włosy. Do przygotowania maski potrzebujesz 2 łyżki siemienia lnianego oraz 1 szklankę wody. Gotuj siemię lniane w wodzie na małym ogniu, aż powstanie kisiel. Odcedź nasiona, a powstały żel nałóż na włosy. Pozostaw na 20-30 minut, a następnie spłucz letnią wodą. Stosuj regularnie, co 4 dni.

Rozmarynowa wcierka na porost włosów

Zamiast kupować gotowy preparat, możemy zrobić go sami z naturalnych składników. Jedną z najprostszych przyspieszających porost włosów jest woda rozmarynowo-imbirowa. Rozmaryn zawiera mnóstwo przeciwutleniaczy, które wzmacniają włosy i zapobiegają ich łamaniu. Dlatego polecany jest nie tylko na porost włosów, ale także do pielęgnacji długich kosmyków. Ponadto składniki zawarte w rozmarynie stymulują krążenia krwi w skórze głowy i wzmacniają cebulki. Mają także działanie przeciwzapalne i przeciwgrzybicze, dzięki czemu niwelują łupież. Na wzmocnienie i regenerację skóry głowy wpływa także imbir. Odpowiada za dotlenienie cebulek włosowych, dzięki czemu hamuje wypadanie kosmyków. Żeby przygotować domową wcierkę, potrzebujemy 4 plasterki imbiru, dwie gałązki świeżego rozmarynu (lub 3 łyżeczki suszonego) oraz 0,5 l wrzącej wody. Rozmaryn i imbir zalewamy wodą i odstawiamy do wystudzenia. Następnie odcedzamy, przelewamy do butelki z dyfuzorem i odstawiamy do lodówki. Przechowujemy maksymalnie 7 dni. Wcierki używamy zawsze po umyciu włosów i delikatnie wmasowujemy w skórę głowy.