Biorę 3 łyżki tej mieszanki i nakładam na suche włosy. Zimowa maska na łamliwe i suche włosy. Przestają wypadać i są lśniące jak tafla wody

Agnieszka Morawska
2026-01-19 16:15

Włosy zimą stają się suche i łamliwe. Zmiana temperatur, suche powietrze oraz czapki ze sztucznych tkanin nie sprzyjają regeneracji kosmyków. Na szczęście przy niewielkim wysiłku można pomóc włosom zregenerować się. Domowe naturalne maski do włosów, to doskonały sposób na wzmocnienie.

Jak stosować maski do włosów?

Autor: Getty Images
  • Zimą włosy narażone są na przesuszenie i łamliwość przez mróz i suche powietrze.
  • Naturalne, domowe maski to sprawdzony sposób na wzmocnienie i regenerację włosów.
  • Poznaj przepisy na proste, skuteczne odżywki z miodu, jogurtu i siemienia lnianego, które odżywią Twoje włosy.
  • Odkryj, jak łatwo przywrócić włosom blask i zdrowie – kliknij, aby poznać domowe receptury!

Zimowa odżywka do włosów suchych i łamliwych

Miód działa jak naturalny humektant, przyciągając wilgoć do włosów, a jogurt dzięki zawartości protein odbudowuje ich strukturę, sprawiając, że stają się bardziej elastyczne i mniej podatne na łamanie. Do jej przygotowania potrzebujesz: 2 łyżki naturalnego jogurtu i 1 łyżka miodu. Wymieszaj składniki w miseczce, nałóż na wilgotne włosy, pozostaw na 20-30 minut, a następnie spłucz letnią wodą i umyj włosy szamponem.

Wzmacniająca odżywka przeciw wypadaniu do włosów

Siemię lniane zawiera kwasy tłuszczowe omega-3, które odżywiają cebulki włosów, zapobiegając ich wypadaniu. Kisiel z siemienia lnianego działa również jak naturalny stylizator, podkreślając skręt loków i wygładzając włosy. Do przygotowania maski potrzebujesz 2 łyżki siemienia lnianego oraz 1 szklankę wody. Gotuj siemię lniane w wodzie na małym ogniu, aż powstanie kisiel. Odcedź nasiona, a powstały żel nałóż na włosy. Pozostaw na 20-30 minut, a następnie spłucz letnią wodą. Stosuj regularnie, co 4 dni.

Rozmarynowa wcierka na porost włosów

Zamiast kupować gotowy preparat, możemy zrobić go sami z naturalnych składników. Jedną z najprostszych przyspieszających porost włosów jest woda rozmarynowo-imbirowa. Rozmaryn zawiera mnóstwo przeciwutleniaczy, które wzmacniają włosy i zapobiegają ich łamaniu. Dlatego polecany jest nie tylko na porost włosów, ale także do pielęgnacji długich kosmyków. Ponadto składniki zawarte w rozmarynie stymulują krążenia krwi w skórze głowy i wzmacniają cebulki. Mają także działanie przeciwzapalne i przeciwgrzybicze, dzięki czemu niwelują łupież. Na wzmocnienie i regenerację skóry głowy wpływa także imbir. Odpowiada za dotlenienie cebulek włosowych, dzięki czemu hamuje wypadanie kosmyków. Żeby przygotować domową wcierkę, potrzebujemy 4 plasterki imbiru, dwie gałązki świeżego rozmarynu (lub 3 łyżeczki suszonego) oraz 0,5 l wrzącej wody. Rozmaryn i imbir zalewamy wodą i odstawiamy do wystudzenia. Następnie odcedzamy, przelewamy do butelki z dyfuzorem i odstawiamy do lodówki. Przechowujemy maksymalnie 7 dni. Wcierki używamy zawsze po umyciu włosów i delikatnie wmasowujemy w skórę głowy.

