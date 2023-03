i Autor: Shutterstock Jak przedłużyć świeżość babki wielkanocnej?

Wielkanoc 2023

Boski sposób na to, jak odświeżyć babkę wielkanocną. Przepis sprzed wieku, dzięki któremu ciasto będzie jeszcze lepsze niż zaraz po wyjęciu z piekarnika

Babka drożdżowa to obok mazurka jedno z najpopularniejszych ciast na wielkanocnym stole. I choć wiele osób nie wyobraża sobie bez niej świąt, to zdarza się, że kawałki ciasta zostają niezjedzone i zastanawiamy się, co z nimi zrobić. Z pomocą przychodzi królowa polskiej kuchni lub tez królowa obiadów – Lucyna Ćwierczakiewiczowa. Jej sposób na odświeżenie drożdżowej baby jest prosty i jak zapewnia autorka - „baba będzie lepsza od świeżej”.