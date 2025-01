Brooklyn Tribute: MAX Premium Burgers zabiera gości w kulinarną podróż do Nowego Jorku

Włóż to do doniczki ze storczykiem, a roślina obsypie kwiatami niczym szejk dolarami. W ten sposób storczyk zawsze będzie dorodny i w dobrej kondycji. Pielęgnacja storczyków

Richard Bergfors, CEO MAX Burgers, oraz Jonas Mårtensson, szef kuchni marki, regularnie podróżują w poszukiwaniu nowych smaków, które mogłyby wzbogacić menu MAX. W nowojorskim Pizza Loves Emily spróbowali słynnego Emmy Burgera, którego wyjątkowy sos stał się kluczową inspiracją dla Brooklyn Tribute. Sos, na bazie koreańskiej pasty chili gochujang i majonezu, to łagodniejsza wersja oryginału, która łączy smak umami z subtelną ostrością. Połączenie to szybko zdobyło uznanie na całym świecie.

– Brooklyn Tribute to efekt naszych kulinarnych poszukiwań, które miały na celu stworzenie burgera łączącego klasykę z nowoczesnością. Kluczowy element – sos inspirowany kultowym Emmy Burgerem – to prawdziwa gratka dla miłośników ostrych smaków, która doskonale komponuje się z pozostałymi składnikami. W MAX Premium Burgers zawsze dążymy do perfekcji, by każda nasza propozycja była wyjątkowym doświadczeniem smakowym dla naszych gości – mówi Jonas Mårtensson, szef kuchni MAX Burgers.

Brooklyn Tribute serwowany jest w złocistej, opiekanej bułce Frisco, a jego smak to połączenie legendarnego sosu gochujang, roztopionego sera cheddar, chrupiących piklowanych ogórków, świeżej sałaty lodowej oraz świeżej i piklowanej czerwonej cebuli. To kompozycja, która przenosi gości do serca Nowego Jorku. Brooklyn Tribute dostępny jest w wersjach z wołowiną, kurczakiem i opcjach wegetariańskich: Plant Beef, Crispy Supreme i Maxoumi. Ceny zaczynają się od 29,95 zł za burgera bez zestawu.

W menu MAX Premium Burgers pojawiła się także druga nowość – Premium Shake Blueberry Crumble. Nowa propozycja łączy kremową bazę z dżemem jagodowym, chrupiącymi kawałkami churrosów i bitą śmietaną. Wyważona kwaskowatość jagód doskonale kontrastuje ze słodyczą churrosów, tworząc harmonijną całość. Shake jest doskonałym orzeźwieniem i słodkim zakończeniem posiłku. Cena shake’a wynosi 15,20 zł.

Brooklyn Tribute oraz Premium Shake Blueberry Crumble to propozycje dla tych, którzy chcą odkrywać wyjątkowe smaki inspirowane światową kuchnią – tym razem prosto z serca Nowego Jorku.