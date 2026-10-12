Budzisz się z suchymi ustami? Picie wody to nie wszystko. Sprawdź tę jedną rzecz

Budzisz się z suchymi ustami mimo częstego sięgania po wodę w ciągu dnia?

Powodem może być oddychanie przez usta w nocy, szczególnie gdy zmagasz się z zatkanym nosem lub alergią.

Poranna suchość bywa także efektem zażywania niektórych leków, picia alkoholu czy kofeiny oraz warunków w sypialni.

Jeżeli dyskomfort pojawia się często, nie ignoruj go. Utrzymujący się problem może wymagać wizyty u specjalisty.

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Zwróć uwagę, czy nie śpisz z otwartymi ustami

Jednym z najczęstszych powodów porannej suchości w ustach jest nocne oddychanie przez usta. Dzieje się tak najczęściej, kiedy mamy zatkany nos, co z kolei bywa efektem alergii, sezonowych infekcji lub innych dolegliwości utrudniających swobodny przepływ powietrza. Rzadko mamy świadomość, jak funkcjonuje nasz oddech podczas snu, dlatego to właśnie suche wargi i drapanie w gardle po przebudzeniu bywają pierwszym sygnałem ostrzegawczym. Jeśli regularnie wstajesz z niedrożnym nosem, zdarza ci się chrapać, albo twoi bliscy zauważają, że śpisz z uchylonymi ustami, warto skonsultować ten problem w gabinecie lekarskim.

To jednak nie tłumaczy wszystkich przypadków. Suchość w jamie ustnej nierzadko łączy się z ogólnym odwodnieniem organizmu, bywa efektem ubocznym farmakoterapii lub jest powiązana z innymi schorzeniami. Niebagatelne znaczenie mają także wypijany alkohol czy nadmiar kofeiny. Z tego powodu nie należy od razu zakładać, że problem tkwi wyłącznie w niewłaściwym oddychaniu, zwłaszcza gdy dolegliwości pojawiły się niespodziewanie lub towarzyszą im dodatkowe objawy.

Co możesz zrobić, żeby poprawić komfort po przebudzeniu?

Na wstępie zatroszcz się o regularne nawadnianie organizmu w ciągu dnia i postaw szklankę wody blisko łóżka, by w razie potrzeby ugasić pragnienie. Jeżeli męczy cię zatkany nos, spróbuj zidentyfikować przyczynę i dostosować do niej odpowiednie działanie. Rozwiązaniem bywa również ograniczenie alkoholu i kofeiny, w szczególności jeśli widzisz, że nasilają one nieprzyjemne dolegliwości. Pamiętaj jednak, aby pod żadnym pozorem nie przerywać samodzielnie kuracji lekami przepisanymi przez lekarza, nawet jeśli wydaje ci się, że potęgują one suchość – takie decyzje zawsze omawiaj ze specjalistą lub farmaceutą.

Kiedy problem nie znika od dłuższego czasu, wraca jak bumerang lub pojawiają się przy nim kłopoty z przełykaniem, bolesność, niepokojące zmiany w ustach bądź ekstremalne pragnienie, koniecznie umów się na wizytę u lekarza. Przewlekła suchość w ustach ma zgubny wpływ na zdrowie zębów i kondycję dziąseł, dlatego nie można przechodzić obok niej obojętnie. Uważne monitorowanie objawów i znalezienie ich źródła to znacznie mądrzejsze wyjście niż codzienne ratowanie się kolejnymi szklankami wody tuż po otwarciu oczu.

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