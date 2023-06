i Autor: Materiały prasowe OneDayMore

By niejadek zjadł obiadek…

Wielu rodziców boryka się z trudnościami w przekonywaniu dzieci do jedzenia i próbuje znanych metod typu "jeszcze jedna łyżeczka" albo “za mamusię”. Wywieranie presji na niejadkach często przynosi odwrotny skutek, dlatego lepiej skupić się na zachęcaniu dziecka i przygotowywaniu zabawnych dekoracji, które uatrakcyjnią spożywane posiłki. Bycie niejadkiem to naturalny moment w rozwoju dziecka. Aby zachęcić go do jedzenia, warto poświęcić chwilę w kuchni, by stworzyć nie tylko smaczne, ale też kolorowe i ciekawie podane posiłki.