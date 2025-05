Celebracja odpoczynku według włoskiej filozofii – tam, gdzie kończy się pośpiech, a zaczyna się sztuka świadomego spania...

Dlaczego warto zainspirować się włoskim podejściem do snu?

Włoskie materace łączą wysoką jakość, wygodę i ponadczasowy design, odpowiadając na potrzeby zarówno estetyczne, jak i zdrowotne. To świadomy wybór dla osób, które cenią komfort, równowagę i dopracowane rozwiązania sprzyjające regeneracji. Nie tylko dobrze komponują się z nowoczesnymi wnętrzami, ale przede wszystkim wspierają zdrowy sen i codzienne samopoczucie, a ich wybór realnie wpływa na jakość życia. Marka Perdormire, obecna w salonach DlaSpania, doskonale odzwierciedla te wartości, oferując materace, które stanowią esencję włoskiego komfortu.

Jakie materace pozwolą cieszyć się włoskim snem na co dzień?

Zakup materaca to decyzja, która realnie wpływa na jakość snu i codziennego samopoczucia – warto więc sięgnąć po rozwiązania, które łączą trwałość, komfort i jakość wykonania. Perdormire od ponad 50 lat specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań do sypialni. Marka z siedzibą w Toskanii łączy rzemieślniczą precyzję z nowoczesnymi technologiami, tworząc produkty, które nie tylko pięknie się prezentują, ale przede wszystkim wspierają regenerujący sen. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów – takich jak piany termoelastyczne, tkaniny oddychające i warstwy antyalergiczne – materace Perdormire są odpowiedzią na potrzeby osób, które nie uznają kompromisów w kwestii komfortu i zdrowia.

W ofercie salonów DlaSpania znajdziemy szeroki wybór modeli Perdormire, dopasowanych do różnych preferencji i potrzeb. Od materacy o właściwościach ortopedycznych, przez modele z pamięcią kształtu, po rozwiązania dla alergików i osób szukających wyjątkowej miękkości – każdy znajdzie tu coś dla siebie. Na uwagę zasługują m.in.

Materac Libra Fresh 3.0 łączy pianę pamięciową ViscoMind® z innowacyjną pianą ClimaFresh® z mikrokapsułkami, które pomagają utrzymać optymalną temperaturę snu. Pokrowiec z wyciągiem z aloesu wspiera regenerację skóry i dba o higienę, zapewniając świeżość i komfort każdej nocy. To idealny wybór dla osób ceniących zdrowy, spokojny wypoczynek i naturalne rozwiązania. Model Essence Grey łączy technologię z komfortem inspirowanym Toskanią. Pokrowiec z naturalnym aromatem lawendy sprzyja wieczornemu wyciszeniu i spokojnemu zasypianiu, a piana Visco Mind Foam dopasowuje się do sylwetki, zapewniając równomierne rozłożenie nacisku. Stabilne podparcie gwarantuje piana Waterfoam. To ceniona propozycja dla tych, którzy cenią relaks nie tylko dla ciała, ale i dla zmysłów. Propozycja Duo Plus Visco 2.0 to idealne rozwiązanie dla par, które cenią wspólny sen bez kompromisów. Ten model oferuje aż cztery twardości w jednym materacu, co pomaga w dopasowaniu do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Piana memory zapewnia wygodę, a rdzeń z Waterfoam – stabilne podparcie. To model łączący komfort, elastyczność i ergonomię z bardzo atrakcyjną ceną.