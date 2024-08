Ciii... tu sprząta Kobold! Czyli jak stworzyć w domu oazę spokoju

Dom powinien zapewniać spokój, odprężenie i poczucie bezpieczeństwa. Ważne jest, by każdy domownik czuł się w nim komfortowo – czy to podczas pracy, zabawy czy odpoczynku. Często głośne dźwięki wydawane przez sprzęty domowe mogą powodować stres i lęk. Można tego uniknąć.

Nowoczesne technologie w służbie spokoju całej rodziny

Sprzęty pracujące cicho sprawiają, że nasze mieszkania zmieniają się w prawdziwą oazę spokoju. Dźwięk tradycyjnych odkurzaczy osiąga nawet 90 decybeli, co może zakłócać ten spokój, wprowadzać stres i dyskomfort. Hałas szczególnie daje się we znaki, gdy ktoś pracuje zdalnie i potrzebuje idealnych warunków sprzyjających koncentracji i skupieniu albo gdy w domu mieszkają małe dzieci reagujące nerwowo na głośne dźwięki. Ciche działanie stanowi nieocenioną wartość każdego urządzenia.

System do utrzymania czystości Kobold został zaprojektowany tak, aby generować jak najniższy poziom hałasu – do 78 decybeli. Dzięki temu sprzątanie staje się niemal niesłyszalne, stwarzając sprzyjające warunki do pracy i odpoczynku wszystkich domowników. Warto wspomnieć, że mimo cichej pracy, Kobold VK7 nie traci na wydajności i efektywności działania. Dzięki zaawansowanej technologii i licznym wymiennym końcówkom, potrafi odkurzać i myć podłogę jednocześnie, a także usuwa kurz, sierść i alergeny z kanap, foteli, materaca i z wszelkich innych powierzchni znajdujących się ponad podłogą. Worki filtrujące zatrzymują rekordowe 99,99% odchodów roztoczy kurzu domowego i drobnego pyłu, co znaczy, że powietrze, które wypuszcza odkurzacz jest czystsze od tego, które zasysa.

Dom przyjazny zwierzętom

Jesteś właścicielem wrażliwego na głośne dźwięki zwierzaka? Zapewne wiesz, ile stresu mogą przysporzyć tym małym istotom dźwięki odkurzacza, miksera czy chociażby działającego ekspresu do kawy. Nawet najczulsze na hałasy zwierzęta domowe czują się bezpiecznie i komfortowo, kiedy Kobold VK7 jest w użyciu. Cicha praca urządzenia nie wywołuje u nich lęku, co sprawia, że sprzątanie jest mniej uciążliwe dla wszystkich domowników. Nawet małe dzieci mogą spokojnie spać i odpoczywać, podczas działania systemu do trzymania czystości.

Z sąsiadami w dobrych relacjach

Kobold VK7 to także ukłon w stronę sąsiadów. Przecież nikt nie lubi słyszeć odgłosów odkurzania przez ścianę, szczególnie w godzinach wieczornych czy wczesnoporannych. Urządzenie jest aż 15% cichsze na dywanach niż najcichsze modele innych wiodących marek. W teście poziomu decybeli na dywanie odkurzacz VK7 ze szczotką EB7 osiągnął wynik 78 dBA – to ciszej niż dźwięk grzanki wyskakującej z tostera (80 dBA).

Dzięki zaawansowanej technologii, system Kobold VK7 staje się niezastąpionym towarzyszem codziennego życia. To synonim spokoju, komfortu i skuteczności działania. Kobold to urządzenie, które pomaga utrzymać czystość bez kompromisów. Hałas przy sprzątaniu przestaje być problemem, a dom staje się prawdziwą oazą spokoju dla wszystkich domowników.

i Autor: materiał prasowy Kobold VK7