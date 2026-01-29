Circle K przeciw agresji. Bądź życzliwy dla sprzedawcy

Circle K organizuje „Tydzień Życzliwości” już po raz piąty. Organizuje także wewnętrzne szkolenia, dzięki którym prawie wszyscy pracownicy wiedzą, gdzie i jak zwracać się o pomoc, jeśli doświadczają nękania ze strony klientów podczas wykonywania swojej pracy. Pracownicy stosują się do tych wskazań. Są też lepiej przygotowani do reagowania w trudnych sytuacjach i jak postępować zgodnie z obowiązującymi standardami.

„Tydzień Życzliwości”, który rozpoczął się 25 stycznia, jest elementem długofalowej strategii Circle K w obszarze bezpieczeństwa i dobrostanu pracowników. Wpisuje się także w wewnętrzne cele zrównoważonego rozwoju firmy. Sieć przypomina klientom o znaczeniu życzliwości i wzajemnego szacunku, a jednocześnie wzmacnia wewnętrzne działania wspierające zespoły pracujące na stacjach.

– Nie zakładamy, że problem nieprzychylnych czy agresywnych zachowań klientów zniknie całkowicie, to wyzwanie, z którym mierzy się dziś wiele branż opartych na bezpośrednim kontakcie z klientami. Naszym celem jest jednak to, aby pracownicy Circle K byli dobrze przygotowani do radzenia sobie z takimi sytuacjami i mieli realne poczucie wsparcia ze strony pracodawcy - mówi Maria Pertkiewicz, Dyrektor ds. Personalnych w Circle K Polska.

Na stacjach Circle K w czasie „Tygodnia Życzliwości” klienci mogą otrzymać materiały z życzliwym przesłaniem.

Autor: Circle K/ Materiały prasowe

Kampania „Bądźmy Życzliwi” jest elementem globalnych działań Circle K w obszarze bezpieczeństwa i przeciwdziałania nękaniu w miejscu pracy, realizowanych konsekwentnie na wszystkich rynkach, na których działa firma. W Polsce akcja została dodatkowo wzmocniona poprzez partnerstwo na rzecz życzliwości z Castoramą i Maxi ZOO, zainicjowane w 2025 roku, którego celem jest wspólne działanie firm z sektora handlu i usług na rzecz budowania kultury szacunku i życzliwości. Partnerstwo ma na celu łączenie firm i organizacji, które chcą wspólnie działać na rzecz poprawy kultury obsługi klienta, wzmacniania bezpieczeństwa pracowników oraz promowania szacunku w codziennych relacjach zawodowych. Do partnerstwa mogą dołączyć firmy i organizacje z różnych branż, które chcą budować kulturę szacunku i aktywnie angażować się w działania na rzecz poprawy standardów relacji międzyludzkich.

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące partnerstwa oraz dołączenia do niego zawarte są na stronie: https://badzmyzyczliwi.pl/.