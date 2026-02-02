Wyrzuć płyn do szyb do kosza. Wymieszaj 1 łyżeczkę z wodą i spryskaj lustra, a odciski i tłuste plamy znikną od razu. Sposób na odciski palców na lustrze

Masz problem z odciskami i tłustymi plamami na lustrach, których trudno się pozbyć?

Odkryj prosty, domowy sposób, który sprawi, że Twoje lustra będą lśnić czystością.

Sprawdź, jak łatwo usunąć zabrudzenia i uniknąć smug, nie niszcząc powierzchni!

Wymieszaj 1 łyżeczkę z wodą i spryskaj lustra, a odciski i tłuste plamy znikną od razu

Odciski palców na lustrach w domu to dosyć częsty problem. I nie dotyczy on wyłącznie luster w łazience, ale także, a zwłaszcza szklanych powierzchni na drzwiach szaf lub ścianach. Wystarczy jedno dotknięcie dłonią, a na lustrach uwidaczniają się nieestetyczne odciski, których nie sposób się pozbyć wilgotną ściereczką. Wówczas najczęściej uzyskujemy odwrotny od oczekiwanego efekt - odciski rozmazują się po powierzchni tworząc na lustrze smugi. A przecież chyba nikt nie ma ochoty co chwilę przecierać luster i szyb ściereczką, aby utrzymać je w perfekcyjnej czystości. Dlatego, jeśli chcesz mieć idealnie czyste lustra w swoim domu, to wypróbuj domowy płyn do mycia szklanych powierzchni, który usunie z nich nawet największe zabrudzenia, a do tego sprawi, że lustro będzie lśnić bez smug. Wymieszaj jedną łyżeczkę z wodą i spryskaj tym lustra, a odciski i tłuste plamy znikną od razu.

Domowy sposób na odciski palców na lustrach

Czasami stosując nawet specjalne detergenty do mycia szyb i tak uwidaczniają się na nich smugi po ściereczce. Co więcej, tafla lustra to przede wszystkim warstwa srebra, naniesiona od tyłu na szkło. Czyszczenie jej żrącymi i silnymi detergentami może nieodwracalnie zniszczyć powierzchnię lustra. Dlatego zdecydowanie lepszą opcją jest domowy płyn do mycia luster przygotowany na bazie wody i sody oczyszczonej. wystarczy jedną łyżeczkę sody rozpuścić w dwóch szklankach letniej wody, a następnie powstałym płynem spryskać brudne powierzchnie. Zwilż miękką ściereczkę z mikrofibry w roztworze sody i delikatnie przetrzyj nią lustro, unikając mocnego szorowania. Na koniec wilgotną ściereczką dokładnie przetrzyj lustro, aby usunąć resztki sody i osusz. Soda świetnie poradzi sobie z tłustymi plamami oraz zaciekami z mydła, a nawet wody. Dlatego z łatwością doczyści nawet najbardziej zabrudzone lustro.