Wlewam 100 ml i spryskuję brudne lustra w domu. Potem wycieram ściereczką i lśnią bez smug. Mycie lustra bez smug

Zalewam to wodą i dodaję kawy. Po 2 godzinach mam idealną odżywkę do zamiokulkasa. Stawia roślinę na nogi i poprawia jej kondycję

Zrób to we wrześniu z rododendronami, a wiosną będą kwitły jak szalone. Prosty zabieg wzmocni roślinę lepiej niż nawóz. Pielęgnacja rododendronów po przekwitnięciu

Domowy płyn do mycia lustra bez smug

Mycie lustra to pozornie prosta czynność. W rzeczywistości wcale nie jest tak różowo. W końcu chyba każda pani domu doskonale zna ten problem, kiedy na świeżo umytych lustrach pojawiają się nieestetycznie wyglądające smugi. A przecież chyba nikt nie ma ochoty co chwilę przecierać luster i szyb ściereczką, aby utrzymać je w perfekcyjnej czystości. Czasami stosując nawet specjalne detergenty do mycia szyb i tak uwidaczniają się na nich smugi po ściereczce. Co więcej, tafla lustra to przede wszystkim warstwa srebra, naniesiona od tyłu na szkło. Czyszczenie jej żrącymi i silnymi detergentami może nieodwracalnie zniszczyć powierzchnię lustra. Dlatego, jeśli chcesz mieć idealnie czyste lustra w swoim domu, to wypróbuj domowy płyn do mycia szklanych powierzchni, który usunie z nich nawet największe zabrudzenia, a do tego sprawi, że lustro będzie lśnić bez smug.

Wlewam 100 ml i spryskuję brudne lustra w domu. Potem wycieram ściereczką i lśnią bez smug

Jak przygotować ten domowy płyn do mycia luster, który sprawi, że będą one bez smug? To niesamowicie proste, a składniki z pewnością masz w swojej kuchni. Przepis na ten domowy środek myjący zdradziła mi koleżanka i u mnie sprawdza się znakomicie. Od wielu miesięcy myję nim lustra i nigdy wcześniej nie prezentowały się lepiej. Potrzebujesz 100 ml octu i 100 ml letniej wody. Oba składniki wlewam do butelki z atomizerem i spryskuję nimi lustra w swoim domu (nawet te, które są elementem mebli). Następnie przecieram ściereczką z mikrofibry do sucha i podziwiam, jak lśnią bez ani jednej smugi.