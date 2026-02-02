Jeszcze w lutym oblej tym swoje krzewy! Oprysk, który zabije ćmę bukszpanową, która w tym roku może zaatakować podwójnie. Pierwszy oprysk na ćmę bukszpanową

Ćma bukszpanowa to inwazyjny szkodnik, którego larwy potrafią przetrwać nawet silne mrozy, niszcząc bukszpan od środka.

Zimujące larwy stanowią zagrożenie dla ogrodu, dlatego kluczowe jest wczesnowiosenne działanie.

Skuteczny oprysk eliminuje larwy i odstrasza dorosłe osobniki.

Dowiedz się, jak prawidłowo przygotować i zastosować ten naturalny środek, by uratować swój bukszpan!

Ćma bukszpanowa to jeden z najgorszych szkodników w Twoim ogrodzie. W Europie pojawiła się stosunkowo niedawno bo dopiero w okolicy 2007 roku. W Polsce zaczęła być zauważalna po 2012 roku. Od tego czasu sieje prawdziwe spustoszenie w ogrodach i na działkach. Ćma bukszpanowa, jak sama nazwa wskazuje, najczęściej atakuje bukszpan. Może jednak żerować także w trzmielinie oraz ostrokrzewach. Jak w przypadku wielu szkodników najpoważniejszym zagrożeniem są larwy ćmy bukszpanowej. Niszczą one roślinę od środka doprowadzając do jej całkowitego obumarcia. Cechą charakterystyczną dla ćmy bukszpanowej są białe pajęczyny na krzewach.

Warto wiedzieć, że nawet najsilniejsze mrozy nie wyeliminują całkowicie szkodników. Larwy ćmy bukszpanowej zimują głęboko w krzewach owinięte liśćmi oraz kokonami. Potrafią przetrwać nawet kilkudziesięciu stopniowe mrozy. Jeżeli błędnie założysz, że sroga zima zabiła wszystkie szkodniki to wiosną Twój ogród szybko będzie ogołocony. Warto już teraz przygotować się do pierwszych oprysków, które pozwolą wczesną wiosną szybko pozbyć się larwy bukszpanowej z krzewów.

Wiosenny oprysk na ćmę bukszpanową. Zabije larwy po zimie

Siarczysty mróz może pomóc wyeliminować niektóre szkodniki. Nigdy jednak nie usunie całej populacji. Natura jest sprytna, a larwy ćmy bukszpanowej potrafią przezimować nawet największe mrozy. Osobniki, które przetrwają zimę, wiosną są bardziej żarłoczne i szybciej wychodzą na żer. Oznacza to, że po mroźnej zimie trzeba działać szybko. Gdy tylko temperatura wzrośnie powyżej zera stopni warto zacząć pierwsze opryski. Dzięki temu osłabione po zimie krzewy będą mogły się bronić i nie zostaną całkowicie zniszczone. Pod koniec zimy lub wczesną wiosną wykonaj naturalny oprysk z octu i oleju. Działa on zabójczo zarówno na dorosłe osobniki, jak i larwy. Wystarczy, że w dużym wiadrze wymieszasz 1 litro wody, 7 łyżek białego octu oraz 6 łyżek oleju rzepakowego. Całość przelej do butelki z atomizerem i dokładnie obficie spryskaj bukszpan. Zabieg wykonuj w słoneczny, bezdeszczowy dzień, gdy temperatura przekracza 5 stopni Celsjusza. Olej utrudnia przyczepność larwom, które opadają na ziemię i łatwiej je się ich pozbyć. Dodatkowo zatyka on ich przewody pokarmowe przez co nie mogą się pobierać soków z roślin. Ocet działa jak silny odstraszacz, zniechęca dorosłe osobniki do żerowania i składania jaj. Oprysk z oleju i octu może powtórzyć w kwietniu.