Co sobotę podlewaj dracenę tym cennym płynem. Jej liście będą jędrne i strzeliste. Zimowa pielęgnacja draceny

Dracena to popularna roślina doniczkowa, która nie tylko zdobi, ale i filtruje powietrze z toksyn.

Kluczowe dla jej zdrowia jest odpowiednie podlewanie – zarówno regularność, jak i jakość wody mają znaczenie.

Zwykła woda z kranu może zaszkodzić, ale są proste sposoby, by ją zmiękczyć i uniknąć szoku termicznego.

Chcesz, by Twoja dracena rosła bujnie przez cały rok? Sprawdź, jak prawidłowo ją pielęgnować, szczególnie zimą!

Zrób to, a Twoja dracena będzie lepiej rosła. Podlewanie draceny

Dla wielu osób to właśnie dracena, a nie storczyk, jest najpopularniejszym kwiatem doniczkowym. Pięknie zdobi domy, a niektóre jej odmiany potrafią rewelacyjnie filtrować powietrze. Dracena odwrócona wchłonie z pomieszczenia takie toksyny jak: benzen, ksylen, toluen, formaldehyd oraz trójchloroetylen. Dodatkowo roślina ograniczy rozwój mikrobów w powietrzu. Obecnie hodowanych jest ponad 180 odmian draceny. W donicach w domu najczęściej wybierane są draceny wonne oraz draceny deremeńskie. Bez względu na odmianę draceny najważniejsze w jej pielęgnacji jest odpowiednie podlewanie. Powinno one być wykonywane regularnie około raz w tygodniu. Równie ważne, jak częstotliwości, jest to, czym podlewamy kwiat. Mało osób nie zdaje sobie sprawy, że zwykła woda z kranu to zabójstwo dla wielu gatunków kwiatów. Przede wszystkim kranówka bardzo często jest wodą twardą. W Polsce ten problem dotyczy wielu gospodarstw domowych. Twarda woda charakteryzuje się dużą ilością związków mineralnych takich jak między innymi wapń, które odkładają się w postaci kamienia. Taka woda nie nadaje się do podlewania roślin. Aby zmiękczyć wodę nalej ją do konewki i odczekaj przynajmniej jedną dobę. Dobrym pomysłem jest również stosowanie wody przegotowanej. Do podlewania draceny nie używaj także zimnej wody. Może ona wywołać szok termiczny draceny, co nie wpłynie pozytywnie na jej kondycję.

Jak pielęgnować dracenę zimą?

W okresie zimowym podlewaj roślinę około raz w tygodniu. Uważaj, aby jej nie przelać. Nadmiar wody może być równie szkodliwy, co jej brak i powodować gnicie korzeni. Dracena to gatunek, który lubi ciepło. Zimą należy unikać wystawiania jej na oddziaływanie niskich temperatur oraz przeciągów. Minimalnie temperatura nie powinna być niższa niż 15 st.C. Dracenę można zimą odżywiać nawozami z niewielką ilości azotu. Dzięki temu roślina cały czas będzie w fazie wzrostu. Pamiętaj także, że ten gatunek kwiatów lub słońce. Dbaj, aby dracena stała w nasłonecznionym miejscu.