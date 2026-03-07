Gdy kartka w kalendarzu pokazuje 8 marca podlewaj tym bukszpan. Nawożenie w dzień kobiet sprawia, że bukszpan rośnie jak szalony i nie usycha

Marzec to idealny czas na usunięcie zimowych uszkodzeń i pierwsze, delikatne przycinanie bukszpanu.

Zapewnij bukszpanowi składniki odżywcze, stosując nawóz wieloskładnikowy lub domowy nawóz z banana.

Uważaj na ćmę bukszpanową – jej larwy atakują roślinę; skutecznym rozwiązaniem jest domowy oprysk octowy.

Chcesz, by Twój bukszpan pięknie rósł po zimie? Odkryj sekrety wiosennej pielęgnacji!

Pielęgnacja bukszpanu w marcu to kluczowy element dbania o zdrowie i piękno rośliny. Regularne przycinanie, nawożenie, podlewanie oraz ochrona przed chorobami i szkodnikami pozwolą cieszyć się gęstym, zielonym bukszpanem przez cały sezon.

Pielęgnacja bukszpanu po zimie

W marcu bukszpan zaczyna budzić się do życia po zimie. To czas, w którym warto sprawdzić stan roślin i ocenić, czy nie były one narażone na uszkodzenia spowodowane mrozem lub ciężarem śniegu. W marcu można już zdjąć osłony (jeśli były założone). Wiosną usuwamy także martwe liście i gałęzie, które mogą zalegać na roślinie po zimie. Można użyć miękkiej szczotki do delikatnego oczyszczenia krzewu.

Przycinanie bukszpanu po zimie

Marzec to doskonały czas na pierwsze przycinanie bukszpanu. Regularne skracanie gałęzi nie tylko nadaje krzewom pożądany kształt, ale także wspomaga zdrowy wzrost i zagęszczenie rośliny. Dlatego wiosną, przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego przytnij bukszpan. Usuń uszkodzone lub martwe pędy oraz nadaj roślinie odpowiedni kształt. Pamiętaj jednak, żeby nie przycinać zbyt agresywnie, to może to osłabić roślinę.

Już w marcu podlewam tym bukszpan. Wiecznie zielona roślina szybko rośnie i nie usycha

W marcu warto zadbać o nawożenie bukszpanu, aby zapewnić mu odpowiednie składniki odżywcze potrzebne do zdrowego wzrostu. Nawożenie, wspomaga rozwój korzeni i liści oraz zwiększa odporność rośliny na choroby. Użyj nawozu wieloskładnikowego bogatego w azot, fosfor i potas, które wspomagają wzrost bukszpanu. Jednak z takim nawozem nie można przesadzać, nadmiar może zaszkodzić roślinie. Dlatego bezpieczniejszy będzie domowy nawóz z banana. Wystarczy pokroić bardzo dojrzałego banana (ze skórką) na mniejsze kawałki, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić. Takim domowym nawozem warto podlewać bukszpan raz w miesiącu.

Bukszpan. Podlewanie

Bukszpan lubi wilgotną, ale nie przelana glebę. Regularnie sprawdzaj wilgotność gleby, szczególnie w okresach bez opadów. Roślinę najlepiej podlewać rano lub wieczorem, żeby uniknąć parowania wody. Podlewamy ją bezpośrednio przy korzeniach, tak by nie zamoczyć liści, co może sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych.

Ćma bukszpanowa atakuje bukszpan. Jak ją zwalczyć?

Ćma bukszpanowa atakuje od wiosny do jesieni. Pierwszych osobników można wypatrywać już w kwietniu. Owady najczęściej żerują do września. Niestety ćma bukszpanowa może pojawić się kilka razy w ciągu roku na tym samym krzewie. Dlatego warto kontrolować roślinę i uważnie się jej przyglądać. Jaja ćmy bukszpanowej znajdują się na spodniej części liścia. Są jasnożółte z charakterystyczną kropką. Mają około milimetra średnicy. Otacza je lepki śluz. Gąsienica zaś mierzy nawet 2 centymetry. Ma charakterystyczne zielono-brązowe, pionowe paski. Przed przepoczwarzeniem się w latającego owada jest prawie cała brązowa. Dorosły osobnik ma jasnobrązowe skrzydła z fioletowo-niebieskim połyskiem oraz białą plamą zajmującą sporą powierzchnię. Jest dość duży – rozpiętość skrzydeł około 40 mm. Jak pisaliśmy wyżej, to nie ćma atakuje bukszpan, ale jej larwy. Jednak, jeśli chcemy pozbyć się szkodnika, dorosłe osobniki również trzeba zniwelować. Najskuteczniejszą metodą walki z ćmą bukszpanową są opryski. Na rynku jest mnóstwo chemicznych preparatów, ale są także domowe mikstury, które pomogą nam zwalczyć szkodniki. Alternatywą jest np. oprysk octowy. Żeby przygotować miksturę, trzeba zmieszać 4 łyżki octu z 2 łyżkami oleju oraz 0,5 litra wody. Taką mieszanką dokładnie spryskujemy liście bukszpanu. Po 30 minutach larwy ćmy opadną na ziemię. Po tym czasie trzeba także obficie spłukać roślinę wodą.

